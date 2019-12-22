الاحتلال يعتقل أربعة شبان من العيسوية بينهم أسير محرر

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أربعة مواطنين من بلدة العيسوية في القدس.



وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اقتحمت العيسوية واعتقلت أحمد منير عبيد، وأحمد ماهر عبيد أثناء تواجدهما في شارع الشهيد محمد عبيد، والشاب امير عواد، بعد ان داهمت منزله في البلدة.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عبد الرحمن محمود من بلدة العيسوية أثناء تواجده في منطقة التلة الفرنسية في القدس.



والأسير محمود أمضى في سجون الاحتلال 17 عاما وأطلق سراحه بتاريخ 19شباط/ فبراير الماضي، وأعيد اعتقاله في اليوم ذاته، وتم الإفراج عنه بشروط منها إبعاده عن العيسوية.



وفي سياق آخر، أغلقت قوات الاحتلال مدخل بلدة حزما الجنوبي، عبر إقفال البوابة الحديدة المقامة على المدخل منذ الأول من نيسان الماضي.