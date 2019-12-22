الشيوخي: قرار الجنايات الدولية بداية لانتصار أبناء شعبنا على ارهاب الاحتلال

رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني عزمي الشيوخي

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، أمين عام اللجان الشعبية المهندس عزمي الشيوخي ان قرار محكمة الجنايات الدولية يشكل بداية لانتصار دماء ابناء الشعب الفلسطيني على ارهاب دولة الاحتلال وبداية لانتصار الحق على الباطل ولانتصار الضحية على الجلاد.



واوضح الشيوخي في بيان صحفي مركزي صدر من رام الله عصر اليوم الاحد ان القرار يظهر الظلم الكبير الواقع على شعبنا الصامد المرابط فوق اراضي دولتنا الفلسطينية من قبل الاحتلال الاسرائيلي النازي والفاشي ويظهر عدالة القضية الفلسطينية.



وقال الشيوخي: "شعبنا الفلسطيني الصامد قد تعرض لمسلسل من الجرائم والارهاب المنظم من قبل جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين طالت الشجر والبشر والحجر ولم يسلم من جرائم الاحتلال اي شيء فلسطيني فوق ارضنا الفلسطينية ولا حتى

ما هو في باطنها منذ اليوم الاول لاحتلال فلسطين بقوة السلاح من قبل عصابات الارهاب الصهيونية".



واضاف ان جرائم الاحتلال وارهابه المنظم ومجازره الدموية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية والبيئية والتعليمية التي تخدم برامجه الاستيطانية الاحلالية الاستعمارية فوق اراضي الدولة

الفلسطينية غير مسبوقة وتجاوزة كل التصور والحدود.



واشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها القيادة الفسطينية الشرعية وعلى راسها الرئيس محمود عباس ابو مازن خلال الاربع سنوات الماضية وصولا الى قرار محكمة الجنايات الدولية بفتح التحقيقات في جرائم الحرب الاسرائيلية التي ارتكبها الاحتلال

الاسرائيلي فوق اراضي دولة فلسطين المحتلة.



وثمن عاليا تمسك الرئيس محمود عباس بالثوابت وبحقوق شعبنا ومواصلة القيادة وعلى راسها الرئيس ابو مازن الليل بالنهار من اجل الدفاع عن شعبنا وحماية حقوقه المشروعة على طريق

العودة والتحرير واقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس.



واشار الشيوخي الى ان قرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية في فتح التحقيقات سيساهم ذلك في حماية شعبنا من ارتكاب الاحتلال مزيدا من الجرائم وفي نفس الوقت الضغط على اسرائيل لتحقيق حل الدولتين ومحاسبة قادة الاحتلال وضباطه وجنوده على الجرائم التي ارتكبوها بحق شعبنا وحقوقنا

ومقدراتنا وثرواتنا التي تم انتهاكها برا وبحرا وجوا وبشتى الوسائل والاشكال الاجرامية بكل ما هو فلسطيني.