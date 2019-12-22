شؤون فلسطينية

الشيوخي: قرار الجنايات الدولية بداية لانتصار أبناء شعبنا على ارهاب الاحتلال

الشيوخي: قرار الجنايات الدولية بداية لانتصار أبناء شعبنا على ارهاب الاحتلال
رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني عزمي الشيوخي
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، أمين عام اللجان الشعبية المهندس عزمي الشيوخي ان قرار محكمة الجنايات الدولية يشكل بداية لانتصار دماء ابناء الشعب الفلسطيني على ارهاب دولة الاحتلال وبداية لانتصار الحق على الباطل ولانتصار الضحية على الجلاد.

 واوضح الشيوخي في بيان صحفي مركزي صدر من رام الله عصر اليوم الاحد ان القرار يظهر الظلم الكبير الواقع على شعبنا الصامد المرابط فوق اراضي دولتنا الفلسطينية من قبل الاحتلال الاسرائيلي النازي والفاشي ويظهر عدالة القضية الفلسطينية.

وقال الشيوخي: "شعبنا الفلسطيني الصامد قد تعرض لمسلسل من الجرائم والارهاب المنظم من قبل جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين طالت الشجر والبشر والحجر ولم يسلم من جرائم الاحتلال اي شيء فلسطيني فوق ارضنا الفلسطينية ولا حتى
ما هو في باطنها منذ اليوم الاول لاحتلال فلسطين بقوة السلاح من قبل عصابات الارهاب الصهيونية".

 واضاف ان جرائم الاحتلال وارهابه المنظم ومجازره الدموية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية والبيئية والتعليمية التي تخدم برامجه الاستيطانية الاحلالية الاستعمارية فوق اراضي الدولة
الفلسطينية غير مسبوقة وتجاوزة كل التصور والحدود.

 واشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها القيادة الفسطينية الشرعية وعلى راسها الرئيس محمود عباس ابو مازن خلال الاربع سنوات الماضية وصولا الى قرار محكمة الجنايات الدولية بفتح التحقيقات في جرائم الحرب الاسرائيلية التي ارتكبها الاحتلال
الاسرائيلي فوق اراضي دولة فلسطين المحتلة.

 وثمن عاليا تمسك الرئيس محمود عباس بالثوابت وبحقوق شعبنا ومواصلة القيادة وعلى راسها الرئيس ابو مازن الليل بالنهار من اجل الدفاع عن شعبنا وحماية حقوقه المشروعة على طريق
العودة والتحرير واقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس.

واشار الشيوخي الى ان قرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية في فتح التحقيقات سيساهم ذلك في حماية شعبنا من ارتكاب الاحتلال مزيدا من  الجرائم وفي نفس الوقت الضغط على اسرائيل لتحقيق حل الدولتين ومحاسبة قادة الاحتلال وضباطه وجنوده على الجرائم التي ارتكبوها بحق شعبنا وحقوقنا
ومقدراتنا وثرواتنا التي تم انتهاكها برا وبحرا وجوا وبشتى الوسائل والاشكال الاجرامية بكل ما هو فلسطيني.

أخبار ذات صلة

الثلاثاء.. صرف مساعدة الـ 100 دولار لـ 75 ألف أسرة بغزة

الثلاثاء.. صرف مساعدة الـ 100 دولار لـ 75 ألف أسرة بغزة

(يديعوت): قائمة الشركات العاملة في المستوطنات ستنشر الشهر المقبل

(يديعوت): قائمة الشركات العاملة في المستوطنات ستنشر الشهر المقبل

الاحتلال يعتقل أربعة شبان من العيسوية بينهم أسير محرر

الاحتلال يعتقل أربعة شبان من العيسوية بينهم أسير محرر

الصوراني: أبواب جهنم فتحت على مجرمي الحرب الإسرائيليين

الصوراني: أبواب جهنم فتحت على مجرمي الحرب الإسرائيليين

غنيم يوقع عقد تأهيل النظام المائي في قرى شمال غرب نابلس وقبلان

غنيم يوقع عقد تأهيل النظام المائي في قرى شمال غرب نابلس وقبلان

الرئيس عباس يتقبل أوراق اعتماد سفير الكويت غير المقيم لدى فلسطين

الرئيس عباس يتقبل أوراق اعتماد سفير الكويت غير المقيم لدى فلسطين

عريقات: قرار &#34;الجنائية&#34; نقطة تحول رئيسية ولن تستطيع واشنطن تدمير القانون الدولي

عريقات: قرار "الجنائية" نقطة تحول رئيسية ولن تستطيع واشنطن تدمير القانون الدولي

&#34;الأشغال العامة&#34; تُحيل مشروع إعادة تأهيل طريق قلنديا

"الأشغال العامة" تُحيل مشروع إعادة تأهيل طريق قلنديا

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل أربعة شبان من العيسوية بينهم أسير محرر

الاحتلال يعتقل أربعة شبان من العيسوية بينهم أسير محرر

الشيوخي: قرار الجنايات الدولية بداية لانتصار أبناء شعبنا على ارهاب الاحتلال

الشيوخي: قرار الجنايات الدولية بداية لانتصار أبناء شعبنا على ارهاب الاحتلال

غنيم يوقع عقد تأهيل النظام المائي في قرى شمال غرب نابلس وقبلان

غنيم يوقع عقد تأهيل النظام المائي في قرى شمال غرب نابلس وقبلان

الرئيس عباس يتقبل أوراق اعتماد سفير الكويت غير المقيم لدى فلسطين

الرئيس عباس يتقبل أوراق اعتماد سفير الكويت غير المقيم لدى فلسطين

عريقات: قرار &#34;الجنائية&#34; نقطة تحول رئيسية ولن تستطيع واشنطن تدمير القانون الدولي

عريقات: قرار "الجنائية" نقطة تحول رئيسية ولن تستطيع واشنطن تدمير القانون الدولي

&#34;الأشغال العامة&#34; تُحيل مشروع إعادة تأهيل طريق قلنديا

"الأشغال العامة" تُحيل مشروع إعادة تأهيل طريق قلنديا

الحبس ثلاث سنوات لمدان بقضية التسبب بالموت عن إهمال أو غير قصد

الحبس ثلاث سنوات لمدان بقضية التسبب بالموت عن إهمال أو غير قصد

مؤسسات حقوقية تصدر بياناً مشتركاً بشأن إعلان المحكمة الجنائية الدولية

مؤسسات حقوقية تصدر بياناً مشتركاً بشأن إعلان المحكمة الجنائية الدولية

منوعات

شاهد .. إحتفال جورج وسوف بعيد ميلاده ال 59 مع إبنيه

شاهد .. إحتفال جورج وسوف بعيد ميلاده ال 59 مع إبنيه

شاهد: عمرو دياب ينقذ دينا الشربيني من موقف محرج في الرياض

شاهد: عمرو دياب ينقذ دينا الشربيني من موقف محرج في الرياض

تغريدة من ليدي غاغا تثير اشمئزاز متابعيها

تغريدة من ليدي غاغا تثير اشمئزاز متابعيها

شاهد: نجوى كرم متنكرة في زي ماما نويل

شاهد: نجوى كرم متنكرة في زي ماما نويل

شبيه محمد رمضان يقلده في أغنية زلزال .. والأخير يرد : (افتكرته أنا)

شبيه محمد رمضان يقلده في أغنية زلزال .. والأخير يرد : (افتكرته أنا)

شاهد: ماذا قالت شيرين بأول ظهور لها بعد تصريحاتها المثيرة للجدل ؟

شاهد: ماذا قالت شيرين بأول ظهور لها بعد تصريحاتها المثيرة للجدل ؟

شاهد: ميريام فارس غاضبة من اليسا: (خبصت)

شاهد: ميريام فارس غاضبة من اليسا: (خبصت)

رد قاس من أحلام على أحد متابعيها: (ما يحل المشاكل إلا القرآن الكريم)

رد قاس من أحلام على أحد متابعيها: (ما يحل المشاكل إلا القرآن الكريم)

ناهد السباعي عن هيثم أحمد زكي :رزقه واسع أوي في الآخرة

ناهد السباعي عن هيثم أحمد زكي :رزقه واسع أوي في الآخرة

شاهد: سما المصري تشعل (إنستغرام) بإسدال الصلاة وتبكي

شاهد: سما المصري تشعل (إنستغرام) بإسدال الصلاة وتبكي

عربي

مقتل سبعة أشخاص بانفجار سيارة ملغومة في الصومال

مقتل سبعة أشخاص بانفجار سيارة ملغومة في الصومال

احتجاجات لبنان.. دعوات للتظاهر من أجل &#34;حكومة إصلاح&#34;

احتجاجات لبنان.. دعوات للتظاهر من أجل "حكومة إصلاح"

مقتل مدني وإصابة أربعة آخرين بتفجير عبوتين ناسفتين في بغداد

مقتل مدني وإصابة أربعة آخرين بتفجير عبوتين ناسفتين في بغداد

رئيس الوزراء اللبناني المُكلف يُوضح حقيقة اعتذاره عن تشكيل الحكومة

رئيس الوزراء اللبناني المُكلف يُوضح حقيقة اعتذاره عن تشكيل الحكومة