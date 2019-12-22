إسرائيل تفرض الكتمان على المداولات بشأن التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية

محكمة الجنايات الدولية

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رام الله - دنيا الوطن

وافقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد، على طلب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو فرض الكتمان التام على المداولات بشأن إعلان المدعية في المحكمة الجنائية الدولية.



وتقرر أن تجرى هذه المداولات في المجلس الوزاري، وفق ما قالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وكانت رئيسة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا قالت في وقت سابق الجمعة، إنها ستفتح تحقيقا كاملا في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية مما قد يشمل توجيه اتهامات لإسرائيليين أو لفلسطينيين.



وفي تعليقه على ذلك، قال نتنياهو إن المحكمة الجنائية الدولية "ليس لها سلطة" للتحقيق في مزاعم بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية ووصف ذلك بأنه "يوم أسود للحقيقة والعدالة"، وفق تعبيره.



وأضاف نتنياهو في بيان "ليس للمحكمة ولاية قضائية في هذه القضية. المحكمة لها سلطة فقط لنظر الالتماسات التي تقدمها دول ذات سيادة. لكن لا وجود لدولة فلسطينية"، على حد قوله.