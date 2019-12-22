شؤون فلسطينية

غنيم يوقع عقد تأهيل النظام المائي في قرى شمال غرب نابلس وقبلان

غنيم يوقع عقد تأهيل النظام المائي في قرى شمال غرب نابلس وقبلان
رام الله - دنيا الوطن
وقع رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم اليوم عقد أعمال إعادة تاهيل شبكات المياه ومحطات الضخ وبناء خزانات المياه ضمن برنامج المياه والصرف الصحي الطارئ – المرحلة الثانية – والذي يخدم قرى مجلس الخدمات المشترك شمال غرب نابلس (قرى سبسطية) وقرية قبلان والممول من خلال بنك التنمية الالماني بقيمة مالية بلغت 3.6 مليون يورو، حيث قامت سلطة المياه باستكمال جميع إجراءات الترسية لتوقيع العقود الخاصة بهذا المشروع.

وأشار في كلمته إلى ان التوقيع الذي جرى اليوم يأتي استكمالا
للمرحلة الأولى من برنامج المياه والصرف الصحي الطارئ لتحسين كمية ونوعية خدمة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث كانت سلطة المياه قد حصلت على تمويل إضافي للمرحلة الثانية للبرنامج بقيمة 4.1 مليون يورو لتنفيذ بعض المشاريع في محافظة نابلس.

ويتضمن المشروع انشاء خطوط مياه رئيسية وتأهيل وتوسعة شبكات المياه في قرى مجلس الخدمات المشترك لقرى شمال غرب نابلس وبلدة قبلان، انشاء خزان مياه اقليمي ارضي ومحطة ضخ في برقة، وكذلك إنشاء خزان أرضي ومحطة ضخ في بلدة
قبلان. وإضافة الى عقد الاعمال فإن المشروع يتضمن عقد التصميم والاشراف الموقع بقيمة نصف مليون يورو.

ومن الجدير ذكره ان هذا المشروع سيساهم في تحسين نوعية وكمية المياه المزودة لهذه المناطق، وتقليل نسبة الفاقد في شبكات المياه والخطوط الرئيسية مما ينعكس ايجابا على تحسين جودة المياه، وانخفاض تكلفة الخدمة على المواطن.

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