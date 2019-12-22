شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يتقبل أوراق اعتماد سفير الكويت غير المقيم لدى فلسطين

الرئيس عباس يتقبل أوراق اعتماد سفير الكويت غير المقيم لدى فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
تقبل الرئيس محمود عباس، أوراق اعتماد سفير دولة الكويت غير المقيم لدى دولة فلسطين عزيز الديحاني.

وحضر مراسم تقبل أوراق الاعتماد، التي جرت بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، ظهر اليوم الأحد، وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وقائد الحرس الرئاسي اللواء منير الزعبي.

واستعرض السفير الضيف، حرس الشرف الذي اصطف لتحيته، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقال السفير الديحاني، عقب لقائه الرئيس: إن هذه الزيارة تكريس للعلاقات التاريخية بين الكويت وفلسطين.

وأضاف: بتوجيهات أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قمت بتقديم أوراق اعتمادي سفيرا لدولة الكويت على هذه الأرض العربية، لتكون رسالة للعالم أجمع بأن هذه الأرض فلسطينية عربية، ونحن حريصون على الحق الفلسطيني.

وأعرب عن أمله بأن تنعكس هذه الخطوة في تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون بين البلدين، وما تقدمه دولة الكويت من دعم للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية الأساسية والمركزية للكويت وللأمة العربية.

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