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رويترز: بدء توريد الغاز الإسرائيلي لمصر بحلول منتصف يناير

رويترز: بدء توريد الغاز الإسرائيلي لمصر بحلول منتصف يناير
استخراج غاز في البحر
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن مصدر مطلع في صناعة الغاز بمصر قوله، يوم الأحد إنه من المخطط بدء توريد الغاز الإسرائيلي للبلاد بحلول منتصف كانون الثاني/يناير 2020.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه "من المخطط بدء عمليات استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل بحلول منتصف يناير المقبل ومن المخطط الوصول إلى طاقة سنوية تدريجيا للقاهرة تقارب سبعة مليارات متر مكعب بحلول 2022".

وكانت شركة غاز شرق المتوسط وشركة خط أنابيب أوروبا آسيا الإسرائيلية قالتا في أيلول/سبتمبر الماضي، إنهما وقعتا اتفاقا يسمح للأولى باستخدام مرفأ تابع للثانية من أجل تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر.

وكانت ترتيبات خط الأنابيب من العقبات الأخيرة أمام بدء إسرائيل بيع الغاز إلى مصر بموجب اتفاق تاريخي بقيمة 15 مليار دولار.

وسيجري توريد الغاز المنتج من حقول في شرق البحر المتوسط عبر خط أنابيب بحري لشركة غاز شرق المتوسط يربط مدينة عسقلان الإسرائيلية بالعريش في شبه جزيرة سيناء المصرية، لكن يجب أن يمر الغاز أولا عبر مرفأ عسقلان التابع للشركة الإسرائيلية التي تديرها الدولة.

وبموجب الاتفاق الجديد تدفع غاز شرق المتوسط للشركة الإسرائيلية مبلغا لم يُكشف عنه يرتبط بكمية الغاز الموردة وتتولى الشركة المصرية تشغيل المرفأ وصيانته على مدى اتفاق التصدير.

وكان وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينيتز، وقّع على التصاريح اللازمة؛ لتصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر.

وقالت السفارة الإسرائيلية في مصر عبر حسابها على (تويتر): إن الغاز الطبيعي الإسرائيلي، سيبدأ بالتدفق من حقل "ليفياثان" في إسرائيل إلى مصر في الأيام المقبلة.

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