عريقات: قرار "الجنائية" نقطة تحول رئيسية ولن تستطيع واشنطن تدمير القانون الدولي

أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات

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رام الله - دنيا الوطن

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في ارتكاب الاحتلال جرائم حرب في الأرض الفلسطينية المحتلة، يشكل نقطة تحول رئيسية في مسار القضية الفلسطينية.



وتابع في حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر (تلفزيون فلسطين): أن إسرائيل لم تساءل ولم تحاسب على أي من جرائمها، والآن صدر تقرير مكون من 113 صفحة، يقول أن التحقيق الأولي انتهى ويقر أن هناك جرائم حرب ترتكب بالضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، ويسأل الدائرة التمهيدية لتحديد الولاية الجغرافية لفلسطين ويطلب أن تتواصل الضحايا مع مؤسسات المجتمع المدني في المستقبل".



وقال عريقات: إنه أمام الدائرة التمهيدية 120 يوم للرد على ذلك تجدد ل60 إضافية، وقد يصبح الوقت الذي يمكن انتظاره كأقصى حد ستة شهور، ولكن قد يكون الرد أقرب من ذلك بكثير.



وأكد عريقات أن الرئيس شكل اللجنة الوطنية العليا لمتابعة الانضمام للمحكمة الجنائية، ويعتبر وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي هو الحلقة الرسمية التي توصل بالمحكمة قانوناً وهو مقرر اللجنة، والتي ضمت كل الطيف السياسي الفلسطيني دون استثناء ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الانسان ونقابات الصحفيين والمحاميين والحركات السياسية ، منوهاً أن عدد أعضاء اللجنة 45 عضو عملوا كفريق واحد وتم انتخاب غازي حمد المتحدث باسم اللجنة وكان هناك ستة اعضاء من حماس فيها.



وثمن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، دور دولة قطر التي قدمت الدعم المالي لتغطية تكاليف المحاميين الذين ساهموا في عملية التحضير والدراسة والصياغة والإعداد للملفات، والذين تم الاستعانة بهم لرفع ما يقارب الــ20 تقرير وعشرات الرسائل والبلاغات التي تقدم بشكل شهري أو أسبوعي الى المحكمة الجنائية، والتي يتم تدقيقها قبل توجيهها للمدعية العامة وللمحكمة.



ودعا عريقات مؤسسات المجتمع المدني أن تكون العنوان الرئيسي لضحايا الاحتلال ، واستقبال المواطنين، ومشددا على ضرورة إغراق الدائرة التمهيدية بأسماء وملفات الضحايا.



وأكد دعم الحكومة لكل فرد يريد رفع دعوى على اسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية حال لم يجد أي منظمة إنسانية أو حقوقية تدعمه.



وفيما يتعلق بردود الفعل الاسرائيلية حيال القرار، قال عريقات:" هو يوم أسود على اسرائيل، واستمرار الاحتلال وصمة عار سوداء على المجتمع الدولي".



وحول معارضة واشنطن لقرار المدعية العامة ، أكد عريقات أن الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب انتقلت من مربع الانحياز لاسرائيل إلى مربع تأييد الاحتلال الاسرائيلي، وأضاف:" أمريكا تعتقد نفسها فوق القانون ولديهم الحصانة الكاملة، لكن قرار المحكمة الجنائية نقلة نوعية، ولن تتمكن هذه الإدارة تدمير القانون الدولي وتوفير الحماية لاسرائيل من المساءلة".



وحول التخوفات لدى البعض أن ترفع اسرائيل دعاوى ضد فلسطينيين، قال:" درسنا هذه النقطة، ولن نستغرب ولكننا لدينا القدرة للدفاع عن أي فرد من شعبنا، ونحن نحترم المحكمة الجنائية الدولية، لكن المسألة الأساسية التي يجب التركيز عليها الان هو ما يمارس ضد شعبنا سياسات التهجير والتطهير العرقي".



وأكد عريقات على أن الاستراتيجية الفلسطينية بدأت تؤتي ثمارها، والمعركة سوف تفتح علينا كما لم تفتح من قبل.