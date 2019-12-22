"الأشغال العامة" تُحيل مشروع إعادة تأهيل طريق قلنديا

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رام الله - دنيا الوطن

وقّع وزير الأشغال العام والإسكان د. محمد زيارة، اليوم ، على إحالة مشروع اعادة تأهيل طريق قلنديا الممتد من مدخل البيرة الجنوبي حتى مفرق سيجال بتكلفة مالية نحو 2.1 مليون شيكل.



وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة أنه من المتوقع البدء في تنفيذ الأعمال خلال الاسبوع القادم، مبيّناً أن المشروع البالغ طوله 1.4 كم، سيعمل على تخفيف الأزمة المرورية في هذا المقطع، عبر تحقيق انسيابية مستمرة لحركة المركبات على الطريق.



وأوضحت الوزارة أن الأعمال في المشروع ستتضمن طبقتي أسفلت واعادة إصلاح الأرصفة المتضررة، بالاضافة إلى تنظيف المصارف والعبّارات.



وفي ذات السياق أكد زيارة على الاستمرار في التدخلات الأخرى، والتي من شانها التخفيف من الأزمة ومعاناة المواطنين على الطريق.