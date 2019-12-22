الحبس ثلاث سنوات لمدان بقضية التسبب بالموت عن إهمال أو غير قصد

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

أدانت محكمة صلح رام الله برئاسة القاضي منتصر رواجبة واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة رام الله بحق المتهم (ع،ب) بتهمة التسبب بالموت عن إهمال أو قلة احتراز خلافاً للمادة 343 من قانون العقوبات لسنة 1960 والتسبب بالوفاة عن غير قصد خلافا للمادة 343 من قانون العقوبات لسنة 1960 وحكمت علية بالسجن ثلاث سنوات.



حيث جاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة بوكيل نيابة رام الله الأستاذ عبد الرحمن حسين.