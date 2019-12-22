عشيرة العمايرة في الوطن والمهجر تصدرُ بياناً بشأن اتفاقية سيداو

أصدرت

بياناً للرأي العام من بشأن اتفاقية سيداو.





وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:



نعلن نحن أبناء عشيرة العمايرة في عموم فلسطين والمهجرنعلن استنكارنا ورفضنا الشديد لمقررات لجنة سيداو التي ترمي الى نشرالرذيلة والاباحية في المجتمع الفلسطيني وألغاء الأحكام الإسلامية المتعلقة بالزواج والطلاق والحياة الأسرية وولاية الرجل وقوامته وكذلك قوانين الميراث الإسلامية وكل ما يتصل بعفة المرأة.





ونود أن نبين بشكل لا لبس فيه أن أي جهة حكومية أو أهلية تصادق على تلكم المقررات الكفرية والإفسادية لا تمثلنا لا من قريب أو بعيد. كما ندعو أيضا كافة عشائر فلسطين الى إعلان براءتها من سيداو والثقافة المسمومة الخبيثة التي تسعى الى نشرها بين أبناء شعبنا.



رام الله - دنيا الوطنعشيرة العمايرة في الوطن والمهجر