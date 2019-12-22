معايعة وسدر يطلقان خدمة الانترنت المجاني للسياح بساحة كنيسة المهد





ومن جهته أكد سدر على أهمية الحدث والذي سيؤسس لعلاقة تعاون وتشبيك ما بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة السياحة والاثار في سبيل توفير ما يلزم للقطاع السياحي وللمجموعات السياحية من أحدث التطبيقات والخدمات في العالم الرقمي لتكون فليسطين رائد في هذا المجال على مستوى المنطقة





ومحافظ بيت لحم بارك لفلسطين ولأهالي بيت لحم وللقطاع السياحي الفلسطيني على هذا الإنجاز والتعاون، مؤكدا شكره للجميع على هذا العمل والذي يؤكد على أهمية بيت لحم وأهمية القطاع السياحي. وبدورة فقد تحدث ممثل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية السيد محمود حمد على ان وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تعمل بالشراكة مع الجميع لخدمة الوطن والمواطن.





وأكد على تعليمات وزير الأوقاف بالتعاون مع الجميع في جميع المجالات، فيما أكد مدير عام كول نت السيد هاني العلمي أكد على استعداد شركة كول نت على التعاون والعمل المشترك مع وزارة السياحة والاثار ووزارة الاتصالات للعمل على توفير البنية التحتية في للازمة في مجال الانترنت خدمة للسياح والمجموعات السياحية التي تزور فلسطين.







رام الله - دنيا الوطنأطلقت وزيرة السياحة والاثار السيدة رُلى معايعة ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. اسحق سدر خدمة الانترنت المجاني للمجموعات السياحية والزوار القادمين لزيارة كنيسة المهد وساحاتها.جاء ذلك بحضور محافظ بيت لحم السيد كامل حميد ومدير شرطة محافظة بيت لحم العقيد طارق الحاج وامين سر إقليم بيت لحم السيد محمد المصري وممثل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية السيد محمود حمد ومدير عام شركة كول نت السيد هاني العلمي ولفيف من الشخصيات الوطنية والمحلية.وأكدت معايعة على أهمية هذا الحدث والذي يشكل جزء من تطوير الخدمات السياحية المقدمة للمجموعات السياحية والزوار القادمين لزيارة كنيسة المهد وساحاتها حيث تعمل وزارة السياحة والاثار وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالشراكة مع مختلف الجهات على توفير أفضل خدمة سياحية للقطاع السياحي.وتحدثت عن أهمية النشاط السياحي الكبير والمتصاعد الذي تحظى به فلسطين، خصوصا في الأعوام الأخير والتي جاء نتيجة للخطة التسويقية التي انتهجتها وزارة السياحة والاثار وبالتعاون مع القطاع السياحي الفلسطيني الخاص وعمل على استهداف أسواق سياحية جديدة وفئات سياحية جديدة ضمن تبني فلسطين لحزمة من الأنماط السياحية الجديدة كسياحة المسارات والسياحة المجتمعية وغيرها الأنماط السياحية هذا وستعمل خدمة الانترنت على توفير خدمة واي فاي للمجموعات السياحية والزوار القادمين لزيارة كنيسة المهد وساحاتها لتمكن السائح والزائر من تصفح الانترنت مجانا والحصول على معلومات حول كنيسة المهد واهم المواقع السياحية والاثرية في مدينة بيت لحم من خلال الصفحة الرسمية لوزارة السياحة والاثار.