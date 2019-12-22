وفاة موقوف بالمستشفى الحكومي برام الله والشرطة والنيابة تحققان

وأفاد المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن المتوفى محكوم بعشر سنوات بتهمة تهريب الأراضي للعدو وموقوف على قضايا تزوير أوراق رسمية.



وأضاف ارزيقات: بأنه تم توقيفه منذ عام 2012 وتعرض لوعكة صحية قبل أسبوعين نقل على إثرها للمشفى في حينه واليوم أعلن الأطباء عن وفاته.



وأكد أن الشرطة والنيابة فتحتا تحقيقاً للوقوف على ملابسات الوفاة.



رام الله - دنيا الوطنتوفي اليوم الأحد الموقوف (م. ع) بمستشفى رام الله الحكومي بعد تعرضه لوعكة صحية منذ أسبوعين، ودخوله للمشفى بتاريخ الرابع عشر من الشهر الجاري.