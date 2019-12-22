طالع: أسماء المسافرين عبر معبر رفح يوم غدٍ الإثنين

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الإثنين.وقالت في بيان لها: إن السفر للمتبقي من الحافلة الخامسة من كشف (12/18)، والحافلات، السادسة والسابعة والثامنة، مشيرة إلى التواجد صباح غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.وشددت على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.وأشارت إلى أهمية إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.