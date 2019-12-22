الكيلة: المطران حنا يتوجه غداً للأردن لمتابعة هامة متعلقة بوعكته الصحية







جاء ذلك خلال استقبال الكيلة للمطران حنا، وقد نقلت له تحية رئيس الوزراء د.محمد شتية.

وأضافت وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه سيتابع علاجه في أحد المشافي الأردنية المتخصصة بحالته حيث أن هنالك حاجة ملّحة لذلك.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، أن المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، سيتوجه غداً إلى مدينة عمان في الأردن لقضاء يومين أو ثلاثة.