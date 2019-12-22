شؤون فلسطينية

بقيمة نحو مليوني يورو..توقيع اتفاقية تمويل مشروع بين لجنة الانتخابات والاتحاد الأوروبي

بقيمة نحو مليوني يورو..توقيع اتفاقية تمويل مشروع بين لجنة الانتخابات والاتحاد الأوروبي
رام الله - دنيا الوطن
وقعت لجنة الانتخابات المركزية ممثلة برئيسها د.حنا ناصر، وممثل الاتحاد الأوروبي السيد جيرهارد كروس، يوم الخميس الماضي اتفاقية لتمويل مشروع يدعم أنشطة لجنة الانتخابات المركزية، بقيمة 2.16 مليون يورو.

ويهدف المشروع الذي سينفذ على مدار سنتين إلى الحفاظ على جاهزية اللجنة، وبناء قدراتها لتنفيذ أي عملية انتخابية، وتعزيز علاقتها مع شركاء العملية الانتخابية. وتتضمن المشاريع المخططة في الضفة الغربية وقطاع غزة العديد من الأنشطة والبرامج، أهمها تجهيز المقر العام الجديد للجنة، وتطوير قدرات موظفي اللجنة، وتعزيز الوعي الانتخابي لدى طلبة المدارس والجامعات. وكذلك تطوير العلاقة مع شركاء العملية الانتخابية من خلال بناء كادر انتخابي، وتمكين المشاركة السياسية والانتخابية للأشخاص ذوي الإعاقة. كما وسيتم تقديم منح لمؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ مشاريع بإشراف من اللجنة، تستهدف فئات اجتماعية مختلفة من أبناء الشعب الفلسطيني.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار التعاون الوثيق بين اللجنة والاتحاد الأوروبي، والذي يعتبر أحد الشركاء الرئيسيين للجنة منذ تأسيسها.

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