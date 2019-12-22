شؤون فلسطينية

العوض: قرار المدعية العامة لمحكمة الجنائية الدولية نجاحًا للدبلوماسية الفلسطينية

العوض: قرار المدعية العامة لمحكمة الجنائية الدولية نجاحًا للدبلوماسية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض، قرار المدعية العامة لمحكمة الجنائية الدولية، بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، انتصارا للعدالة الدولية وللقضية الفلسطينية، ونجاحا للدبلوماسية الفلسطينية ووضع الاحتلال في قفص الاتهام .

ودعا العوض في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، المواطنين والمؤسسات الذين تعرضوا لانتهاكات الاحتلال تقديم دعاو إلى المحكمة الجنائية الدولية ، لتنفيذ قرارها على أرض الواقع وذلك لمنع أي محاولة امريكية او اسرائيلية للالتفاف على هذا القرار.

وأوضح العوض أنه وبناء على قرار محكمة الجنايات الدولية فان كل جرائم الاحتلال المتمثلة بالاستيطان والقتل العمد وتهويد القدس يصنف في إطار جرائم الحرب الدولية التي يحاكم عليها قادة الاحتلال ، ووضعهم على القائمة السوداء، الامر الذي سيدعو إلى ضرورة التمسك بهذا القرار وتحصين الوضع الفلسطيني.

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