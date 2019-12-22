المالكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير الكويت المعتمد لدى دولة فلسطين



وفي بداية اللقاء، رحب وزير الخارجية بالسفير الديحاني، معتبراً انه يوم تاريخي للعلاقات الدبلوماسية الفلسطينية بتعين دولة الكويت سفيراً لها لدى دولة فلسطين، مشيراً الى العلاقات التاريخية التي تربط فلسطين بدولة الكويت ودورها في دعم فلسطين والحقوق المشروعة لشعبنا في المحافل الدولية كافة.





وأضاف المالكي ان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين محط اهتمام القيادة الفلسطينية، داعياً الى عقد اللجنة الفلسطينية الكويتية المشتركة لتطوير العلاقة الثنائية بين البلدين الشقيقين.

بدوره، نقل السفير الديحاني تحيات سمو رئيس الوزراء الكويتي والسيد ووزير الخارجية الكويتي الى معالي د. رياض المالكي، وعبر عن سعادته بالمهام الجديدة الموكلة اليه، معبراً عن فخره بتقديم اوراق اعتماده على ارض دولة فلسطين.





وأكد السفير الديحاني بانه سيعمل بكل طاقاته من اجل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين وتوسيعها لتشمل مجلات اخرى، مؤكدا على استمرار تقديم دولة الكويت الدعم للشعب والحكومة الفلسطينية، كما شدد على موقف دولة الكويت الثابت تجاه القضية الفلسطينية معتبراً انها قضية القيادة والشعب الكويتي الأولى. وأضاف السفير الديحاني "اننا لن نتخلى عنكم واننا في نفس الخندق".



وفي نهاية اللقاء تمنى الوزير د. المالكي للسفير الديحاني النجاح في مهامه الجديدة لدى دولة فلسطين، مشيراً الى ان وزارة الخارجية والمغتربين بكافة قطاعاتها على استعداد كامل للتعاون من أجل تسهيل مهامه، بما يخدم تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.



وحضر مراسم التسليم حضر اللقاء مستشار اول فايز أبو الرب مدير الشؤون العربية، رئيس المراسم مستشار أول عبير الرمحي ومدير الاعلام طارق عيدة ومن مكتب الوزير الملحق زينة المصري. ومن الجانب الكويتي ملحق دبلوماسي جراح السويط.



رام الله - دنيا الوطنتسلم وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي، صباح اليوم الاحد، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، نسخة من أوراق اعتماد سفير دولة الكويت غير المقيم المعتمد لدى دولة فلسطين السفير عزيز الديحاني.