رأفت: التهديدات الإسرائيلية للقيادة الفلسطينية مرفوضة وحراكنا الدولي مستمر

صالح رأفت

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رام الله - دنيا الوطن

اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صالح رأفت اليوم الاحد، أن القلق الإسرائيلي مصدره أن نتنياهو والقادة العسكريين وكذلك قادة (أزرق أبيض) متأكدون أنه ستتم محاسبتهم في الجنائية جراء الجرائم التي ارتكبوها.



ورفض في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية التهديدات الإسرائيلية للقيادة الفلسطينية لتوجهها لمحكمة العدل الدولية وأنها ستواصل حراكها الدولي مع كافة الجهات بموازاة الحراك الشعبي على الأرض.



وأشار رأفت إلى أن تهديد وزير المواصلات في حكومة الاحتلال ومطالبته لنتنياهو تحديد مهلة 48 ساعة للسلطة لسحب الدعوى المقدمة في محكمة العدل الدولية في لاهاي، يأتي ضمن اجراءات الاحتلال التي تستهدف الوجود الفلسطيني، مؤكدا أن شعبنا صامدٌ على أرضه والقيادة متمسكة بمواصلة تحركها لمساءلة دولة الاحتلال ومحاسبتها على جرائمها.