نتنياهو: إجراءات التطبيع مع دول عربية وحديث الإمارات عن تحالف جديد نتاج جهد إسرائيلي

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن تصريحات وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، حول تحالف جديد في الشرق الأوسط؛ هو نتاج جهود إسرائيلية في مسار التطبيع.



وأوضح نتنياهو، أن إجراءات التطبيع مع بعض الدول العربية وحديث الإمارات عن تحالف جديد معنا نتاج عمل وجهود.



وأمس تبادل نتنياهو، ووزير الخارجية الإماراتي، التغريدات على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث أعاد نتنياهو تغريدة لوزير الخارجية الإماراتي، عبر حسابه على موقع (تويتر)، حيث أعرب عن سعادته لما يتم من تنسيق بين إسرائيل وبعض الدول العربية.



وكتب نتنياهو على حسابه عقب إعادته تدوينة إلى بن زايد "أرحب بالتقارب الذي يحدث بين إسرائيل والكثير من الدول العربية.. لقد آن الأوان لتحقيق التطبيع والسلام".



إلى ذلك، قالت حركة حماس: إن ترحيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتفاخره بالتطبيع مع الكثير من الدول العربية في رده على تغريدة لوزير خارجية الإمارات، يعكس عمق العلاقة وتهاوي تلك الأنظمة وخطورة ذلك على القضية الفلسطينية.



وأوضح الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، بالقول: "سيظل الاحتلال كيان غير شرعي والتطبيع معه خيانة، وينبغي عزله ودعم شعبنا في معاقبة قادته المجرمين في المحكمة الجنائية الدولية".