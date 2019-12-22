"الأمم المتحدة" و"اونروا" يشتركان بدعم تنفيذ خدمات للبنية التحتية للصرف الصحي بأريحا

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رام الله - دنيا الوطن

وقع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) اتفاقية مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين في الشرق الأدنى (أونروا) بميزانية قدرها 477,104 دولار أمريكي كجزء من مشروع "دعم اللاجئين الفلسطينين في الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال تحسين الخدمات في المخيمات" بتمويل من حكومة اليابان وتنفيذ أونروا.



ويكمن الهدف العام لهذا المشروع في المساعدة على تحسين الظروف المعيشية والبيئية والاقتصادية والصحية للمجتمع في مخيم عين سلطان للاجئين وذلك من خلال تطوير وتحسين خدمات ومرافق البنية التحتية للمياه العادمة ومياه الأمطار. حيث سيؤدي هذا المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية لسكان المخيم بشكل كبير. كما سيساهم أيضاً في تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وهو المياه النظيفة والصرف الصحي.



في السياق ذاته وانعكاساً لالتزامها بتحقيق مبدأ "أمم متحدة واحدة موحدة"؛ ستعمل الأونروا في هذا المشروع مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع من أجل الاستفادة من خبرتهم الواسعة في إدارة مشاريع البنية التحتية. حيث سيجري مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع تقييماً شاملاً من شأنه أن يقدم توصيات حول التصاميم الهندسية التفصيلية النهائية للبنية التحتية الجديدة في منطقة مخيم عين سلطان للاجئين. وسيغطي التصميم المساحة الكاملة للمخيم حيث يتوقع أن يشمل كل من: نظام جمع مياه الصرف الصحي يبلغ طوله حوالي 11كم، ووحدات الخدمات الفرعية التي يبلغ طولها حوالي 2.5كم، هذا بالإضافة إلى توصيلات المنازل ونظام تصريف مياه الأمطار.



فيما ستقوم أونروا بالتشاور مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أثناء عملية التنفيذ من أجل الحصول على التوجيهات الفنية اللازمة وذلك بناءاً على توصيات القييم.