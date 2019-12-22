الكسواني: ندعو لشد الرحال إلى المسجد الأقصى في ظل الاقتحامات الإسرائيلية الممنهجة

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رام الله - دنيا الوطن

دعا مدير المسجد الاقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني، كل الفلسطينيين، في كافة المحافظات لشد الرحال إلى الأقصى، في ظل الدعوات التحريضية من قبل المستوطنين لاقتحامه وأداء صلواتهم التلمودية؛ بدعم من شرطة الاحتلال، لمنعهم من إلحاق الأذى بالمواطنين.



واعتبر الكسواني في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم الاحد، أن هذه الاقتحامات الممنهجة والمرتبطة بحجة الأعياد اليهودية، فرض للأمر الواقع ، وإشعال لحرب دينية في المنطقة محذرا من خطورة مواصلة الحفريات التي تقوم بها سلطات الاحتلال أسفل المسجد الأقصى المبارك.