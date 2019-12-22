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دولي

"أشرف غني" يفوز بغالبية الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأفغانية

"أشرف غني" يفوز بغالبية الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأفغانية
رام الله - دنيا الوطن
فاز الرئيس الأفغاني أشرف غني بولاية ثانية، اليوم الأحد، بعد أن أعلن مسؤولون أنه حقق غالبية في الانتخابات الرئاسية.

وفاز غني بـ 50.64% من الأصوات في الانتخابات التي جرت في أيلول/ سبتمبر الماضي، فيما حصل منافسه عبد الله عبد الله على 39.52%، حسب ما أعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات.

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