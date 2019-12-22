شؤون فلسطينية

نقابة الصحفيين تُصدر بيانًا حول ما نجم عن مؤتمر عشائر الخليل

نقابة الصحفيين تُصدر بيانًا حول ما نجم عن مؤتمر عشائر الخليل
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الأحد، بيانًا صحفيًا، بخصوص ما نجم عن مؤتمر عشائر الخليل، فيما يخص اتفاقية (سيداو).

ودانت نقابة الصحفيين، بيان عشائر الخليل ولغة الخطاب الذي تضمنه الاجتماع الذي عقد أمس في ديوان آل التميمي الكرام في مدينة الخليل الشامخة، واعتبرته بيان فتنة، وتحريض وتهديد مباشر للصحفيين ووسائل الاعلام، وتعدياً فاضحاً على حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي.

ودعت النقابة جهات انفاذ القانون الى اخذ دورها في منع مثل هكذا خطاب، وملاحقة العابثين بالسلم الاهلي، وكل من يحرض او يهدد باخذ القانون بيده، وهي تحمل القائمين على الاجتماع المذكور مسؤولية أي مساس بالصحفيين والصحفيات او اعاقة لعملهم.

وتابعت: "أن النقابة وهي تشيد بالصحفيين والصحفيات ودورهم الوطني والمهني، وصمودهم وتضحياتهم في وجه آلة البطش الاحتلالية، فانها على ثقة بانهم لن يتخلوا عن مهنيتم ودورهم في التغطية الشاملة لكافة الاحداث والاراء، وترفض أية املاءات عليهم او زجهم في خانة معينة".

وأشارت إلى أن الصحفيين والصحفيات ووسائل الاعلام منحازون دوماً الى الحقيقة، وان دورهم المهني هو نقل الوقائع والاراء والمعتقدات، وتعزيز السلم الهلي والمجتمعي ونشر ثقافة الاحتكام الى القانون وانفاذه.

وأضافت: "أن النقابة تذود عن حرية الرأي والتعبير، وحماية العمل الصحفي الحر، وهي حقوق ضمنها القانون الفلسطيني والشرعة الدولية، ولن تسمح لأي جهة بالمساس بذلك".

ولفتت النقابة إلى أنها تستند في توجهاتها وعملها الى وثيقة الاستقلال والقانون الاساسي الفلسطيني وثقافة النضال الوطني الفلسطيني التي تضمن المساواة وعدم التمييز بين افراد المجتمع بناء على الدين والعرق والجنس، وهي تفخر بالصحفيات وعملهن ودورهم الوطني والمهني.

وختمت النقابة بيانها، بالقول: إن الصحفيين وبعض النظر عن مواقفهم وآرائهم الشخصية تجاه أي قضية، فانهم متوازنون ومهنيون في تغطيتهم للقضايا الداخلية، ويرفضون أي وصاية او ضغوط او محاولة فرض اجندات معينة عليهم، وهم ليسوا عنواناً لأي تجاذبات او اصطفافات.

أخبار ذات صلة

(فدا): هناك حملة مشبوهة هدفها تأليب الشارع على السلطة والإساءة للمرأة الفلسطينية

(فدا): هناك حملة مشبوهة هدفها تأليب الشارع على السلطة والإساءة للمرأة الفلسطينية

وفاة موقوف بالمستشفى الحكومي برام الله والشرطة والنيابة تحققان

وفاة موقوف بالمستشفى الحكومي برام الله والشرطة والنيابة تحققان

طالع: أسماء المسافرين عبر معبر رفح يوم غدٍ الإثنين

طالع: أسماء المسافرين عبر معبر رفح يوم غدٍ الإثنين

الكيلة: المطران حنا يتوجه غداً للأردن لمتابعة هامة متعلقة بوعكته الصحية

الكيلة: المطران حنا يتوجه غداً للأردن لمتابعة هامة متعلقة بوعكته الصحية

الخارجية والمغتربين: دولة الاحتلال تهاجم قرار الجنائية الدولية بنفس ادعاءاتها القديمة

الخارجية والمغتربين: دولة الاحتلال تهاجم قرار الجنائية الدولية بنفس ادعاءاتها القديمة

نادي الأسير: إضراب الأسير أحمد زهران يستمر للشهر الرابع على التوالي

نادي الأسير: إضراب الأسير أحمد زهران يستمر للشهر الرابع على التوالي

بقيمة نحو مليوني يورو..توقيع اتفاقية تمويل مشروع بين لجنة الانتخابات والاتحاد الأوروبي

بقيمة نحو مليوني يورو..توقيع اتفاقية تمويل مشروع بين لجنة الانتخابات والاتحاد الأوروبي

جامعة الأزهر: 5 آلاف طالب لم يسددوا الرسوم للعام الدراسي الحالي

جامعة الأزهر: 5 آلاف طالب لم يسددوا الرسوم للعام الدراسي الحالي

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

وفاة موقوف بالمستشفى الحكومي برام الله والشرطة والنيابة تحققان

وفاة موقوف بالمستشفى الحكومي برام الله والشرطة والنيابة تحققان

طالع: أسماء المسافرين عبر معبر رفح يوم غدٍ الإثنين

طالع: أسماء المسافرين عبر معبر رفح يوم غدٍ الإثنين

الكيلة: المطران حنا يتوجه غداً للأردن لمتابعة هامة متعلقة بوعكته الصحية

الكيلة: المطران حنا يتوجه غداً للأردن لمتابعة هامة متعلقة بوعكته الصحية

الخارجية والمغتربين: دولة الاحتلال تهاجم قرار الجنائية الدولية بنفس ادعاءاتها القديمة

الخارجية والمغتربين: دولة الاحتلال تهاجم قرار الجنائية الدولية بنفس ادعاءاتها القديمة

العربية الفلسطينية: الإعلان عن فتح تحقيق دولي انتصار للحق الفلسطيني

العربية الفلسطينية: الإعلان عن فتح تحقيق دولي انتصار للحق الفلسطيني

العوض: قرار المدعية العامة لمحكمة الجنائية الدولية نجاحًا للدبلوماسية الفلسطينية

العوض: قرار المدعية العامة لمحكمة الجنائية الدولية نجاحًا للدبلوماسية الفلسطينية

المالكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير الكويت المعتمد لدى دولة فلسطين

المالكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير الكويت المعتمد لدى دولة فلسطين

رأفت: التهديدات الإسرائيلية للقيادة الفلسطينية مرفوضة وحراكنا الدولي مستمر

رأفت: التهديدات الإسرائيلية للقيادة الفلسطينية مرفوضة وحراكنا الدولي مستمر

منوعات

شاهد .. إحتفال جورج وسوف بعيد ميلاده ال 59 مع إبنيه

شاهد .. إحتفال جورج وسوف بعيد ميلاده ال 59 مع إبنيه

شاهد: عمرو دياب ينقذ دينا الشربيني من موقف محرج في الرياض

شاهد: عمرو دياب ينقذ دينا الشربيني من موقف محرج في الرياض

تغريدة من ليدي غاغا تثير اشمئزاز متابعيها

تغريدة من ليدي غاغا تثير اشمئزاز متابعيها

شاهد: نجوى كرم متنكرة في زي ماما نويل

شاهد: نجوى كرم متنكرة في زي ماما نويل

شبيه محمد رمضان يقلده في أغنية زلزال .. والأخير يرد : (افتكرته أنا)

شبيه محمد رمضان يقلده في أغنية زلزال .. والأخير يرد : (افتكرته أنا)

شاهد: ماذا قالت شيرين بأول ظهور لها بعد تصريحاتها المثيرة للجدل ؟

شاهد: ماذا قالت شيرين بأول ظهور لها بعد تصريحاتها المثيرة للجدل ؟

شاهد: ميريام فارس غاضبة من اليسا: (خبصت)

شاهد: ميريام فارس غاضبة من اليسا: (خبصت)

رد قاس من أحلام على أحد متابعيها: (ما يحل المشاكل إلا القرآن الكريم)

رد قاس من أحلام على أحد متابعيها: (ما يحل المشاكل إلا القرآن الكريم)

ناهد السباعي عن هيثم أحمد زكي :رزقه واسع أوي في الآخرة

ناهد السباعي عن هيثم أحمد زكي :رزقه واسع أوي في الآخرة

شاهد: سما المصري تشعل (إنستغرام) بإسدال الصلاة وتبكي

شاهد: سما المصري تشعل (إنستغرام) بإسدال الصلاة وتبكي

عربي

مقتل سبعة أشخاص بانفجار سيارة ملغومة في الصومال

مقتل سبعة أشخاص بانفجار سيارة ملغومة في الصومال

احتجاجات لبنان.. دعوات للتظاهر من أجل &#34;حكومة إصلاح&#34;

احتجاجات لبنان.. دعوات للتظاهر من أجل "حكومة إصلاح"

مقتل مدني وإصابة أربعة آخرين بتفجير عبوتين ناسفتين في بغداد

مقتل مدني وإصابة أربعة آخرين بتفجير عبوتين ناسفتين في بغداد

رئيس الوزراء اللبناني المُكلف يُوضح حقيقة اعتذاره عن تشكيل الحكومة

رئيس الوزراء اللبناني المُكلف يُوضح حقيقة اعتذاره عن تشكيل الحكومة