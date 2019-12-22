الوحدة الطلابية تطالب إدارة جامعة الأزهر بالسماح لجميع الطلبة بالدخول لقاعات الامتحان

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رام الله - دنيا الوطن

طالبت كتلة الوحدة الطلابية بجامعة الأزهر إدارة الجامعة للسماح لجميع الطلبة بالدخول لقاعات الاختبارات النهائية ، وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والتي تطال كافة مناحي الحياة والتي تعكس نفسها على الحياة الطلابية .



وأكدت الكتلة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنها تابعت البيان الصادر عن إدارة الجامعة ، وترى في محتواه مسئولية وطنية من حيث تقديم التسهيلات المالية للطلبة خلال الفترة الماضية، الأمر الذي يجب أن يستمر ، وهذه السياسة المتبعة من جامعة الكل الفلسطيني"جامعة الفقراء" يجب أن لا تتوقف، حتى لا يحرم طالب فقير من الاستمرار بمسيرته التعليمية .



كما وطالبت كتلة الوحدة الطلابية إدارة الجامعة، باعتبارها إدارة جديدة يتطلع اليها ألاف الطلبة بالجامعة لتكون سندا وعون حقيقي لهم، من خلال عدم فرض مثل هكذا قرارات نعتبرها مجحفة في هذا الوقت، والتراجع عنه في ظل هذه الأوضاع الكارثية التي نعيشها هو مطلب طلابي حقيقي، وبدون خلفيات أخرى ، ولا يأتي ضمن حملات تستهدف الجامعة كما تعبر الجامعة عن ذلك .



وبينت الكتلة أن قرار منع دخول الطلبة للمختبرات و قرار منع دخول قاعات الامتحانات النهائية و قرار إتلاف أوراق الامتحانات النصفية الإ بدفع الرسوم، يشكل سابقة خطيرة في تاريخ جامعة الأزهر الوطنية و لا يمكن أن يقبل به الطلبة، لأنه هناك تهديد مباشر وصارخ يطال حقوقهم الأساسية بالجامعة .



وذكرت الكتلة أن هناك لقاء يجمع الأطر الطلابية بإدارة الجامعة اليوم مساءا، وعليه نتمنى أن تقدم الجامعة مرونة في الاستجابة لواقع مرير يعاني منه الطلبة ، وان تتراجع عن قرارها في منع الطلبة الغير مسددين الدخول للامتحانات والسماح للجميع بتقديم اختباراتهم .



تجدر الاشارة ان كتلة الوحدة الطلابية هي الإطار الطلابي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين .