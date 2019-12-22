20 مليون ناخب أوزبكي يُدلون بأصواتهم في أول انتخابات تشريعية

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رام الله - دنيا الوطن

حوالى عشرين مليون ناخب أوزبكستاني التصويت، اليوم الأحد، في أول اقتراع تشريعي منذ أن أطلق الرئيس شوكت ميرزويف سياسة إصلاحات وانفتاح على اثر وفاة سلفه عام 2016.



ويصوت الناخبون في مراكز الاقتراع من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي لهذه الجمهورية التي تضم أكبر عدد من السكان في آسيا الوسطى يبلغ 33 مليون نسمة.



وما زال الخيار يقتصر على خمسة أحزاب موالية للحكومة، إذ إنه لم يسمح لأي مستقل أو معارض بالمشاركة في التصويت. لكن للمرة الأولى سمح لهذه الأحزاب بالتنافس والتمايز عن الرئيس ميرزويف.



ويتنافس في الانتخابات الحزب الليبرالي الديمقراطي أكبر تشكيل موالٍ للسلطة، والحزب القومي للتجديد الديمقراطي، والحزب الشعبي الديمقراطي، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، والحركة البيئية لأوزبكستان، للتمثل في مجلس النواب الذي يضم 150 مقعدا.



وقد اختارت مجلة (ذي إيكونوميست) البريطانية أوزبكستان "بلد العام"، معتبرة أنه "لم تذهب أي دولة بعيدا إلى هذا الحد" في 2019.



وقررت منظمة (هيومن رايتس ووتش) نشر حوالى 250 مراقبا يوم التصويت، سيصدرون تقريرهم عن الاقتراع يوم غد الاثنين.