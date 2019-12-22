اللجنة التنفيذية تعقد اليوم اجتماعًا لبحث ملفي المحكمة الجنائية واجراء الانتخابات

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رام الله - دنيا الوطن

تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اجتماعًا تشاوريًا اليوم الأحد، لمتابعة التحرك على صعيد المحكمة الجنائية الدولية واجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وكذلك حملة مناهضة اتفاقية سيداو التي وقع عليها الرئيس محمود عباس عام 2014.



وفيما يتعلق بقرار الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم الاحتلال، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، أن القلق الاسرائيلي مصدره أن نتنياهو والقادة العسكريين وكذلك قادة كاحول لافان متأكدون أنه ستتم محاسبتهم في الجنائية جراء الجرائم التي ارتكبوها.



ورفض رأفت تهديد على أن القيادة توجهت لمحكمة العدل الدولية وستواصل حراكها الدولي مع كافة الجهات بموازاة الحراك الشعبي على الأرض.



وأشار إلى أن تهديد وزير المواصلات في حكومة الاحتلال ومطالبته لنتنياهو تحديد مهلة 48 ساعة للسلطة لسحب الدعوى المقدمة في محكمة العدل الدولية في لاهاي، يأتي ضمن اجراءات الاحتلال التي تستهدف الوجود الفلسطيني، مؤكدا أن شعبنا صامدٌ على أرضه والقيادة متمسكة بمواصلة تحركها لمساءلة دولة الاحتلال ومحاسبتها على جرائمها.