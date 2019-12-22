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شؤون فلسطينية

انقاذ حياة طفلة بغزة بعد تبين اصابتها بورم كبير وسط الصدر

انقاذ حياة طفلة بغزة بعد تبين اصابتها بورم كبير وسط الصدر
رام الله - دنيا الوطن
قال قسم العناية المركزة بمستشفى الدرة للأطفال: إنه استقبل على وجه السرعة الطفلة (م.أ.ع) من بيت حانون، حيث وصلت الطفلة بحالة ورم كبير في الصدر مما سببت لها ضغط علي القصبة الهوائية و فشل في التنفس وهبوط حاد في ضغط الدم.

وذلك في ظل الأزمة وشح الموارد الطبية التي تعاني منها وزارة الصحة ومستشفيات قطاع غزة وامتلاء أسرة العناية المركزة في مستشفيات القطاع بالمرضى.

وأوضح الدكتور زياد المصري رئيس قسم العناية المركزة بمستشفى الدر ة بعد استبيان طبيعة الورم وأسبابه وطرق علاجه تم عمل خطة علاج سريعة وحيثية مشتركة للطفلة بين أقسام (العناية المركزة بمستشفى الدرة و قسم الأروام بمستشفى الرنتيسي و قسم الأشعة والجراحة بمستشفى الشفاء ومستشفى النجاح الوطني بنابلس) حيث تم التواصل بينهم والاطلاع علي مجريات الحالة وتطورها مع التنسيق علي تجهيز سرير لها في مستشفى نابلس علي وجه السرعة لبدء العلاج الكيميائي.

وخلال فترة التنسيق تم التعامل مع الحالة بحذر شديد، وتم اخذ عينة من الورم نفسه تحت الخطر الشديد، مع المحافظة علي الاستقرار التام للوظائف الحيوية وعدم حصول فشل كلوي.

وتم العمل علي تثبيت الوضع العام للطفلة والتنفس والدورة الدموية حيث ظلت علي أجهزة التنفس الصناعي وعلي ثلاث علاجات لرفع ضغط الدم.

إلى ذلك، تم تحويل الطفلة (م.أ.ع) بعد التنسيق المتواصل مع أطباء العناية المركزة والأورام في مستشفى النجاح حيث تم نقل الحالة بصورة ثابتة ومستقرة الي معبر بيت حانون وتسليمها باليد إلي الأطباء المرافقين بإسعاف من قبل مستشفى النجاح.

وبعد وصول الحالة ومتابعتها وعمل اللازم لها أفاد الأطباء بمستشفى النجاح أن الاجراءات الأولية المناسبة قد أسهمت بشكل كبير في الحفاظ علي حياة الطفلة ومنع الفشل التنفسي والهبوط في الدورة الدموية والفشل الكلوي، وقد أشاد الأطباء وذوي المريضة بمستوي التعامل المميز من قبل عناية مستشفى الدرة رغم قلة الامكانيات.

وفي الوقت الحالي تتمتع الطفلة بصحة جيدة وتنفسي طبيعي بدون أجهزة وعلاجات لرفع ضغط الدم.

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