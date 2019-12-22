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فتح في نابلس تنظم يوم طبي مجاني على شرف يوم المعلم الفلسطيني

فتح في نابلس تنظم يوم طبي مجاني على شرف يوم المعلم الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
على شرف يوم المعلم الفلسطيني نظمت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح/إقليم نابلس عبر اتحاد المعلمين والمكتب الحركي الفرعي للمعلمين يوم  الجمعة الموافق 20/12/2019 يوما طبيا مجانيا ، بالتعاون مع وزارة الصحة والمكتب الحركي للأطباء والمكتب الحركي للطب المخبري ونقابة الطب المخبري، والمكتب الحركي للصيادلة، المكتب والمكتب الحركي لأطباء الأسنان، و شركات( بير زيت  وبيت جالا والشفاء ونابلس) للأدوية، ومصنع سما(المستودع الوطني للأدوية)، و شركة اركوميد للتجهيزات الطبية، وجاء ذلك في مدرسة الصلاحية الثانوية للذكور.

وشمل اليوم الطبي تخصصات طب أطفال وطب عام، و العظام، والسكري وأمراض الجلد، والنسائية والباطني، والقلب، وانف وأذن وحنجرة وتم  معاينة ما يزيد عن 400 حالة مرضية تنوعت بين التخصصات المذكورة و تم عمل الفحوصات المخبرية وصرف الأدوية اللازمة للمرضى مجانا للجميع.

وجاء ذلك بحضور جهاد رمضان  أمين سر الحركة في نابلس، و مي قرادة عضو لجنة الإقليم و منسقة الأيام الطبية المجانية في الإقليم، وسعيد الزبيدي نائب أمين سر الحركة ومهدي ذوقان عضو لجنة الإقليم، ورئيس اتحاد المعلمين في نابلس ياسر مصطفى،  وأمين سر المكتب الحركي الفرعي للمعلمين توفيق الحج حمد، ، والكادر التنظيمي في المنطقة ، ونخبة من الأطباء المتميزين كل في تخصصه.

وأكد رمضان أن حركة فتح تعمل دائما وعلى كافة الأصعدة من اجل خدمة أبناء الشعب الفلسطيني، وهذا اليوم الطبي المجاني يأتي ضمن المسؤولية المجتمعية للحركة العملاقة المعطاءة دائما، وللتأكيد على أهمية العمل التطوعي والاهتمام بالإنسان الفلسطيني، مشيرا إلى أن الحركة تسعى لتكثيف مثل هذه الأنشطة وتوسيع دائرتها لتشمل كافة شرائح المجتمع، تبعا لاحتياجات المواطنين في مختلف مناطق تواجدهم.

وشكرت قرادة شركات الأدوية و وزارة الصحة والمكاتب الحركية المشاركة والأطباء المشاركين وكل من ساهم في إنجاح هذا اليوم الطبي المجاني ، مبينة أن هذا اليوم الطبي المجاني هو استمرار لأيام طبية نظمها وسينظمها الإقليم.


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