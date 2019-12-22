مباشر | آليات المساءلة الدولية حول جرائم الاحتلال ضد المعتقلين الفلسطينيين "التعذيب والاعتقال الإداري"

دولي

وزير إسرائيلي: لن نهدم الخان الأحمر خشيةً من محكمة العدل الدولية

وزير إسرائيلي: لن نهدم الخان الأحمر خشيةً من محكمة العدل الدولية
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أنه لم ولن يتم إخلاء وهدم الخان الأحمر شرقي القدس، خشيةً من أن يؤدي إلى بدء محاكمة جنائية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وقال كاتس، وفق ما نقلت إذاعة (كان): إن مثل هذا الإجراء قد يكون "القشة الأخيرة" بالنسبة لمحكمة العدل الدولية، خاصةً وأنه سيتزامن مع قرار المدعية الجنائية الدولية بوجود أسباب للتحقيق في الأعمال الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

وأضاف: "لقد وصلنا إلى استنتاج مفاده أن الخان الأحمر هو نقطة حساسة، يمكن أن تكون العامل الحاسم في قرار المدعية العامة بإجراء تحقيق ضد إسرائيل".

أخبار ذات صلة

تركيا تعلق على قرار محكمة الجنايات الدولية حول جرائم الاحتلال بفلسطين

تركيا تعلق على قرار محكمة الجنايات الدولية حول جرائم الاحتلال بفلسطين

كوبا.. تعيين أول رئيس وزراء للبلاد منذ 1976

كوبا.. تعيين أول رئيس وزراء للبلاد منذ 1976

مصرع ستة أشخاص بحريق منزل بمدينة لاس فيغاس الأمريكية

مصرع ستة أشخاص بحريق منزل بمدينة لاس فيغاس الأمريكية

خطوة فريدة من ماكرون.. أول رئيس فرنسي يفعلها

خطوة فريدة من ماكرون.. أول رئيس فرنسي يفعلها

تحقيق يكشف ثغرة أمنية &#34;خطيرة&#34; في هاتف ترامب

تحقيق يكشف ثغرة أمنية "خطيرة" في هاتف ترامب

إيران تستأنف رسميا رحلاتها الجوية إلى العراق وسوريا لخدمة الزيارات الدينية

إيران تستأنف رسميا رحلاتها الجوية إلى العراق وسوريا لخدمة الزيارات الدينية

السّويد تندّد باضطهاد الحكومة الهنديّة للمسلمين في الهند وكشمير

السّويد تندّد باضطهاد الحكومة الهنديّة للمسلمين في الهند وكشمير

مقتل 17 في تصادم حافلة وشاحنة شرق جواتيمالا

مقتل 17 في تصادم حافلة وشاحنة شرق جواتيمالا

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

نقل الأسير المصاب بالسرطان موفق عروق إلى مستشفى &#34;برزلاي&#34; بعد تدهور صحته

نقل الأسير المصاب بالسرطان موفق عروق إلى مستشفى "برزلاي" بعد تدهور صحته

مسمار: دورة للمجلس الاستشاري نهاية الشهر الحالي

مسمار: دورة للمجلس الاستشاري نهاية الشهر الحالي

فتح في نابلس تنظم يوم طبي مجاني على شرف يوم المعلم الفلسطيني

فتح في نابلس تنظم يوم طبي مجاني على شرف يوم المعلم الفلسطيني

عقد محاكمة للشيخ رائد صلاح في &#34;ملف الثوابت&#34;

عقد محاكمة للشيخ رائد صلاح في "ملف الثوابت"

بالشراكة مع الوفد الايطالى..إجراء عمليتى اعادة فتح الصمام الرئوي بالقسطرة لطفلين رضيعين

بالشراكة مع الوفد الايطالى..إجراء عمليتى اعادة فتح الصمام الرئوي بالقسطرة لطفلين رضيعين

فلسطين: رصيد الدين الخارجي الحكومي حوالي مليار دولار أميركي نهاية الربع الثالث

فلسطين: رصيد الدين الخارجي الحكومي حوالي مليار دولار أميركي نهاية الربع الثالث

قبها يوجه نداءً عاجلًا بضرورة التحرك لإنقاذ الأسير زهران

قبها يوجه نداءً عاجلًا بضرورة التحرك لإنقاذ الأسير زهران

الاحتلال يستدعي مواطنًا من بيت لحم

الاحتلال يستدعي مواطنًا من بيت لحم

منوعات

شبيه محمد رمضان يقلده في أغنية زلزال .. والأخير يرد : (افتكرته أنا)

شبيه محمد رمضان يقلده في أغنية زلزال .. والأخير يرد : (افتكرته أنا)

شاهد: ماذا قالت شيرين بأول ظهور لها بعد تصريحاتها المثيرة للجدل ؟

شاهد: ماذا قالت شيرين بأول ظهور لها بعد تصريحاتها المثيرة للجدل ؟

شاهد: ميريام فارس غاضبة من اليسا: (خبصت)

شاهد: ميريام فارس غاضبة من اليسا: (خبصت)

رد قاس من أحلام على أحد متابعيها: (ما يحل المشاكل إلا القرآن الكريم)

رد قاس من أحلام على أحد متابعيها: (ما يحل المشاكل إلا القرآن الكريم)

ناهد السباعي عن هيثم أحمد زكي :رزقه واسع أوي في الآخرة

ناهد السباعي عن هيثم أحمد زكي :رزقه واسع أوي في الآخرة

شاهد: سما المصري تشعل (إنستغرام) بإسدال الصلاة وتبكي

شاهد: سما المصري تشعل (إنستغرام) بإسدال الصلاة وتبكي

ديانا حداد تقترب من حاجز الـ 100 مليون مشاهدة بأغنية &#34;إلى هنا&#34; وتستعد للجديد

ديانا حداد تقترب من حاجز الـ 100 مليون مشاهدة بأغنية "إلى هنا" وتستعد للجديد

شاهد: ميريام فارس تفقد معجب سعودي صوابه بما فعلته

شاهد: ميريام فارس تفقد معجب سعودي صوابه بما فعلته

شاهد: هيفاء وهبي تبكي في فيديو نادر بسبب ابنتها

شاهد: هيفاء وهبي تبكي في فيديو نادر بسبب ابنتها

شهيرة تثير الجدل بما فعلته بالحجاب مجدداً

شهيرة تثير الجدل بما فعلته بالحجاب مجدداً

عربي

مقتل سبعة أشخاص بانفجار سيارة ملغومة في الصومال

مقتل سبعة أشخاص بانفجار سيارة ملغومة في الصومال

احتجاجات لبنان.. دعوات للتظاهر من أجل &#34;حكومة إصلاح&#34;

احتجاجات لبنان.. دعوات للتظاهر من أجل "حكومة إصلاح"

مقتل مدني وإصابة أربعة آخرين بتفجير عبوتين ناسفتين في بغداد

مقتل مدني وإصابة أربعة آخرين بتفجير عبوتين ناسفتين في بغداد

رئيس الوزراء اللبناني المُكلف يُوضح حقيقة اعتذاره عن تشكيل الحكومة

رئيس الوزراء اللبناني المُكلف يُوضح حقيقة اعتذاره عن تشكيل الحكومة