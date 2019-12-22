وزير إسرائيلي: لن نهدم الخان الأحمر خشيةً من محكمة العدل الدولية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أنه لم ولن يتم إخلاء وهدم الخان الأحمر شرقي القدس، خشيةً من أن يؤدي إلى بدء محاكمة جنائية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.



وقال كاتس، وفق ما نقلت إذاعة (كان): إن مثل هذا الإجراء قد يكون "القشة الأخيرة" بالنسبة لمحكمة العدل الدولية، خاصةً وأنه سيتزامن مع قرار المدعية الجنائية الدولية بوجود أسباب للتحقيق في الأعمال الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.



وأضاف: "لقد وصلنا إلى استنتاج مفاده أن الخان الأحمر هو نقطة حساسة، يمكن أن تكون العامل الحاسم في قرار المدعية العامة بإجراء تحقيق ضد إسرائيل".