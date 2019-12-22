عاجل

  • اللجنة التنفيذية تعقد اليوم اجتماعًا لبحث ملف المحكمة الجنائية واجراء الانتخابات

مباشر | آليات المساءلة الدولية حول جرائم الاحتلال ضد المعتقلين الفلسطينيين "التعذيب والاعتقال الإداري"

شؤون فلسطينية

فلسطين: رصيد الدين الخارجي الحكومي حوالي مليار دولار أميركي نهاية الربع الثالث

فلسطين: رصيد الدين الخارجي الحكومي حوالي مليار دولار أميركي نهاية الربع الثالث
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أشارت النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي لفلسطين كما هي نهاية الربع الثالث 2019، إلى أن التفاوت بين أرصدة استثمارات الاقتصاد الفلسطيني الموظفة خارج فلسطين وأرصدة الاستثمارات الأجنبية الموظفة في الاقتصاد الفلسطيني (الأصول الخارجية– الالتزامات الأجنبية) لا يزال كبيرا، وبقيمة بلغت 2,114 مليون دولار أميركي، بارتفاع بلغت نسبته 10% مقارنة مع الربع السابق.

كما بينت النتائج التي أعلنها الجهاز المركزي للإحصاء، وسلطة النقد، ووصل "دنيا الوطن" نسخة عنها، ضمن الإصدار الدوري لوضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي لفلسطين، والذي يمثل استمرارا للجهود المشتركة التي تقوم بها المؤسستان، أن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج قد بلغ 7,423 مليون دولار أميركي، موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 4%، واستثمارات حافظة 19%، واستثمارات أخرى (أهمها العملة والودائع) 69%، وأصول احتياطية 8%. أما على المستوى القطاعي، فقد شكلت الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك 66% من إجمالي الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني.

وفي المقابل، بلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) حوالي 5,309 مليون دولار أميركي، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 52%، واستثمارات حافظة 13%، واستثمارات أخرى (أهمها القروض والودائع من الخارج) 35%. وعلى المستوى القطاعي، شكلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنوك حوالي 37% من إجمالي الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني.

رصيد الدين الخارجي الحكومي حوالي مليار دولار أميركي نهاية الربع الثالث

أشارت النتائج الأولية إلى أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية قد بلغ حوالي 1,835 مليون دولار أميركي في نهاية الربع الثالث 2019 بارتفاع بلغ بنسبة 6% مقارنة مع الربع السابق، توزعت بين دين على القطاع الحكومي بنسبة 61%، وقطاع البنوك بنسبة 36%، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية غير المصرفية، والشركات غير المالية، والمؤسسات الأهلية، والأسر المعيشية) بنسبة 2%، والاقتراض بين الشركات التابعة المنتسبة بنسبة اقل من 1%.

تجدر الإشارة إلى أن وضع الاستثمار الدولي يمثل سجلا لأرصدة استثمارات المقيمين في فلسطين (الأفراد والشركات والحكومة) المستثمرة في الخارج تحت مسمى (الأصول) من جهة، وأرصدة الاستثمارات المملوكة للمقيمين خارج فلسطين (الأفراد والشركات والحكومات) والمستثمرة في فلسطين تحت مسمى (الخصوم) من جهة أخرى.

وتقسم هذه الأصول والخصوم (استنادا إلى "دليل إعداد ميزان المدفوعات" الطبعة الخامسة والصادر عن صندوق النقد الدولي عام 1993) إلى استثمار مباشر (استثمار بـ10% فأكثر من رأسمال مؤسسة غير مقيمة)، واستثمارات حافظة (استثمار بأقل من 10% من رأسمال مؤسسة غير مقيمة إضافة إلى الاستثمار في السندات)، واستثمارات أخرى (أرصدة الائتمانات التجارية، والقروض، والعملة والودائع وأي أصول أو خصوم أخرى)، إضافة إلى الأصول الاحتياطية التي تعرف على أنها الأرصدة التي تحتفظ بها البنوك المركزية/ السلطات النقدية لمعالجة الاختلالات في ميزان المدفوعات، والتي تندرج ضمن جانب الأصول فقط.

أما الدين الخارجي فيمثل سجلا لأرصدة الدين المستحقة على قطاعات الاقتصاد الفلسطيني لصالح غير المقيمين، بما في ذلك القروض من غير المقيمين وودائع غير المقيمين المودعة في القطاع المصرفي في فلسطين، والسندات الفلسطينية المشتراة من قبل غير المقيمين، ومعاملات الدين التي تتم بين الشركات غير المقيمة وتلك التابعة والمنتسبة في فلسطين، وأية التزامات أخرى على الاقتصاد الفلسطيني غير التي ذكرت. ويتم الحصول على بيانات الدين الخارجي من جانب الخصوم في منظومة وضع الاستثمار الدولي (بنود الدين)، وذلك استنادا إلى دليل إحصاءات الدين الخارجي الصادر عن صندوق النقد الدولي عام 2003، والمتوائم مع دليل ميزان المدفوعات الطبعة الخامسة.

أخبار ذات صلة

اللجنة التنفيذية تعقد اليوم اجتماعًا لبحث ملفي المحكمة الجنائية واجراء الانتخابات

اللجنة التنفيذية تعقد اليوم اجتماعًا لبحث ملفي المحكمة الجنائية واجراء الانتخابات

العسيلي: الاعتماد على الاستيراد من الجانب الإسرائيلي يتناقص تدريجيًا بشكل شهري

العسيلي: الاعتماد على الاستيراد من الجانب الإسرائيلي يتناقص تدريجيًا بشكل شهري

نقل الأسير المصاب بالسرطان موفق عروق إلى مستشفى &#34;برزلاي&#34; بعد تدهور صحته

نقل الأسير المصاب بالسرطان موفق عروق إلى مستشفى "برزلاي" بعد تدهور صحته

مسمار: دورة للمجلس الاستشاري نهاية الشهر الحالي

مسمار: دورة للمجلس الاستشاري نهاية الشهر الحالي

انقاذ حياة طفلة بغزة بعد تبين اصابتها بورم كبير وسط الصدر

انقاذ حياة طفلة بغزة بعد تبين اصابتها بورم كبير وسط الصدر

فتح في نابلس تنظم يوم طبي مجاني على شرف يوم المعلم الفلسطيني

فتح في نابلس تنظم يوم طبي مجاني على شرف يوم المعلم الفلسطيني

عقد محاكمة للشيخ رائد صلاح في &#34;ملف الثوابت&#34;

عقد محاكمة للشيخ رائد صلاح في "ملف الثوابت"

بالشراكة مع الوفد الايطالى..إجراء عمليتى اعادة فتح الصمام الرئوي بالقسطرة لطفلين رضيعين

بالشراكة مع الوفد الايطالى..إجراء عمليتى اعادة فتح الصمام الرئوي بالقسطرة لطفلين رضيعين

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

نقل الأسير المصاب بالسرطان موفق عروق إلى مستشفى &#34;برزلاي&#34; بعد تدهور صحته

نقل الأسير المصاب بالسرطان موفق عروق إلى مستشفى "برزلاي" بعد تدهور صحته

مسمار: دورة للمجلس الاستشاري نهاية الشهر الحالي

مسمار: دورة للمجلس الاستشاري نهاية الشهر الحالي

فتح في نابلس تنظم يوم طبي مجاني على شرف يوم المعلم الفلسطيني

فتح في نابلس تنظم يوم طبي مجاني على شرف يوم المعلم الفلسطيني

عقد محاكمة للشيخ رائد صلاح في &#34;ملف الثوابت&#34;

عقد محاكمة للشيخ رائد صلاح في "ملف الثوابت"

بالشراكة مع الوفد الايطالى..إجراء عمليتى اعادة فتح الصمام الرئوي بالقسطرة لطفلين رضيعين

بالشراكة مع الوفد الايطالى..إجراء عمليتى اعادة فتح الصمام الرئوي بالقسطرة لطفلين رضيعين

فلسطين: رصيد الدين الخارجي الحكومي حوالي مليار دولار أميركي نهاية الربع الثالث

فلسطين: رصيد الدين الخارجي الحكومي حوالي مليار دولار أميركي نهاية الربع الثالث

قبها يوجه نداءً عاجلًا بضرورة التحرك لإنقاذ الأسير زهران

قبها يوجه نداءً عاجلًا بضرورة التحرك لإنقاذ الأسير زهران

الاحتلال يستدعي مواطنًا من بيت لحم

الاحتلال يستدعي مواطنًا من بيت لحم

منوعات

شبيه محمد رمضان يقلده في أغنية زلزال .. والأخير يرد : (افتكرته أنا)

شبيه محمد رمضان يقلده في أغنية زلزال .. والأخير يرد : (افتكرته أنا)

شاهد: ماذا قالت شيرين بأول ظهور لها بعد تصريحاتها المثيرة للجدل ؟

شاهد: ماذا قالت شيرين بأول ظهور لها بعد تصريحاتها المثيرة للجدل ؟

شاهد: ميريام فارس غاضبة من اليسا: (خبصت)

شاهد: ميريام فارس غاضبة من اليسا: (خبصت)

رد قاس من أحلام على أحد متابعيها: (ما يحل المشاكل إلا القرآن الكريم)

رد قاس من أحلام على أحد متابعيها: (ما يحل المشاكل إلا القرآن الكريم)

ناهد السباعي عن هيثم أحمد زكي :رزقه واسع أوي في الآخرة

ناهد السباعي عن هيثم أحمد زكي :رزقه واسع أوي في الآخرة

شاهد: سما المصري تشعل (إنستغرام) بإسدال الصلاة وتبكي

شاهد: سما المصري تشعل (إنستغرام) بإسدال الصلاة وتبكي

ديانا حداد تقترب من حاجز الـ 100 مليون مشاهدة بأغنية &#34;إلى هنا&#34; وتستعد للجديد

ديانا حداد تقترب من حاجز الـ 100 مليون مشاهدة بأغنية "إلى هنا" وتستعد للجديد

شاهد: ميريام فارس تفقد معجب سعودي صوابه بما فعلته

شاهد: ميريام فارس تفقد معجب سعودي صوابه بما فعلته

شاهد: هيفاء وهبي تبكي في فيديو نادر بسبب ابنتها

شاهد: هيفاء وهبي تبكي في فيديو نادر بسبب ابنتها

شهيرة تثير الجدل بما فعلته بالحجاب مجدداً

شهيرة تثير الجدل بما فعلته بالحجاب مجدداً

عربي

مقتل سبعة أشخاص بانفجار سيارة ملغومة في الصومال

مقتل سبعة أشخاص بانفجار سيارة ملغومة في الصومال

احتجاجات لبنان.. دعوات للتظاهر من أجل &#34;حكومة إصلاح&#34;

احتجاجات لبنان.. دعوات للتظاهر من أجل "حكومة إصلاح"

مقتل مدني وإصابة أربعة آخرين بتفجير عبوتين ناسفتين في بغداد

مقتل مدني وإصابة أربعة آخرين بتفجير عبوتين ناسفتين في بغداد

رئيس الوزراء اللبناني المُكلف يُوضح حقيقة اعتذاره عن تشكيل الحكومة

رئيس الوزراء اللبناني المُكلف يُوضح حقيقة اعتذاره عن تشكيل الحكومة