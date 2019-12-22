مركز حماية: قد تُمارس أمريكا ضغوطاتها لترهيب قضاة المحكمة الجنائية

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رام الله - دنيا الوطن

رحب مركز حماية لحقوق الإنسان بإعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، أن مكتبها أنهى الدراسة التمهيدية في الوضع في الحالة الفلسطينية، وتعبيرها عن الارتياح بوجود أساس معقول للشروع في التحقيق في الوضع في فلسطين، وطلبها من الدائرة التمهيدية في المحكمة البت في الولاية الإقليمية للمحكمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



واعتبر مركز حماية، قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية خطوة مهمة في طريق إنصاف الضحايا الفلسطينين، ومحاكمة المجرمين الإسرائيلين، ويرى المركز أن تلك الخطوة من شأنها ان تكون خطوة تاريخية في حال بدأت المدعية العامة بالتحقيق بالجرائم المرتكبة بشكل جدي.



ودعا المركز يدعو الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية للإسراع في اتخاذ قرار إيجابي فيما يتعلق بطلب المدعية العامة، حتى تستطيع البدء في عملية التحقيق دون أي تأخير إضافي.



وأبدى المركز استهجانه الشديد من تصريحات وزير الخارجية الامريكية مايك بومبيو، والذي عارض فيها قرار المدعية العامة، كما تبنى وجهة النظر الإسرائيلية المخالفة للمؤسسات الدولية التي تعتبر فلسطين دولة ذات سيادة.



كما حذر المركز من محاولات أمريكية متوقعة لترهيب قضاة المحكمة الجنائية الدولية، ومنعهم عن إصدار قرار يسمح للمدعية العامة بفتح تحقيق بالجرائم الإسرائيلية المرتكبة في فلسطين، مضيفًا: "نحث الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية التوضيح علنا أنها ستبقى داعمة للمحكمة الجنائية الدولية بالكامل ولن تتسامح مع أي عرقلة أمريكية".