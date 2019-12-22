قبها يوجه نداءً عاجلًا بضرورة التحرك لإنقاذ الأسير زهران

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رام الله - دنيا الوطن

وجّه القيادي في حركة حماس، وصفي قبها، نداءً عاجلًا إلى كل شعبنا الفلسطيني وفصائله ومركباته التنظيمية والسياسية للخروج في أيام غضب شاملة ومستمرة في كافة محافظات الوطن ليشهد أكبر وأوسع مشاركات شعبية انتصاراً للأسير زهران والضغط على السلطة للتدخل العاجل والفاعل للإفراج العاجل عنه ووقف الانتهاكات المستمرة بحق الأسرى.



وأشار قبها إلى أن التضامن الرسمي والشعبي يهدف لإيصال رسالة للاحتلال بأن الأسير أحمد زهران ليس وحده، ويضغط للإسراع في تحقيق مطالبه المتمثلة بالإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط.



وشدد قبها على ضرورة أن يكون ذلك متزامنا مع إجراءات قانونية وحقوقية على المستوى المحلي والدولي تقوم بها المؤسسات الرسمية والأهلية والحقوقية لدعم واسناد الأسير زهران، حيث يتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته.



وتابع: "في الوقت الذي يدخل فيه الأسير أحمد زهران يومه الـ 90 في إضرابه المفتوح عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري وحيث تدهورت حالته الصحية، تظهر السلطة عاجزة عن فعل شيء تجاه قضيته الحقوقية والانسانية العادلة".



يذكر أن الأسير أحمد زهران يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ90 على التوالي، في ظروف صحية صعبة، رفضا لاعتقاله الإداري، ويتواجد في عيادة سجن "الرملة"، بعد أن تم نقله قبل نحو أسبوع من مستشفى "كابلان" الاسرائيل.



كما يعاني الأسير من صداع متواصل، وآلام في المفاصل، وإعياء شديد، ونقص في كمية السوائل والأملاح في جسمه، وفقد 30 كيلوغراما من وزنه.



وأجلت محكمة الاستئنافات العسكرية للاحتلال في عوفر جلستها للأسير زهران التي عقدت الخميس الماضي حتى الإثنين المقبل، للنظر في الاستئناف المقدم ضد قرار تثبيت اعتقاله الإداري.