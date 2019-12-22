شؤون فلسطينية

حماس: رد نتنياهو على تغريدة وزير إماراتي يعكس عمق العلاقة مع بعض الدول العربية

حماس: رد نتنياهو على تغريدة وزير إماراتي يعكس عمق العلاقة مع بعض الدول العربية
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع: إن ترحيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتفاخره بالتطبيع مع الكثير من الدول العربية في رده على تغريدة لوزير خارجية الإمارات، يعكس عمق العلاقة وتهاوي تلك الأنظمة وخطورة ذلك على القضية الفلسطينية.

وأضاف القانوع وفق ما نقلت عنه وكالة (الرأي)، "سيظل الاحتلال كيان غير شرعي والتطبيع معه خيانة، وينبغي عزله ودعم شعبنا في معاقبة قادته المجرمين في المحكمة الجنائية الدولية".

وتبادل نتنياهو، ووزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، التغريدات على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث أعاد نتنياهو تغريدة لوزير الخارجية الإماراتي، عبر حسابه على موقع (تويتر)، حيث أعرب عن سعادته لما يتم من تنسيق بين إسرائيل وبعض الدول العربية.

وكتب نتنياهو على حسابه عقب إعادته تدوينة إلى بن زايد "أرحب بالتقارب الذي يحدث بين إسرائيل والكثير من الدول العربية.. لقد آن الأوان لتحقيق التطبيع والسلام".

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