تركيا تعلق على قرار محكمة الجنايات الدولية حول جرائم الاحتلال بفلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

رحبت وزارة الخارجية التركية، بإعلان المحكمة الجنائية الدولية عزمها التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.



جاء ذلك في بيان نشره المتحدث باسم الوزارة، حامي أقصوي، أمس السبت، حول قرار المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا.



وقال أقصوي: "إن تركيا ترحب بإعلان بنسودا وجود أسس معقولة حول ارتكاب جرائم حرب في الضفة الغربية وغزة من قبل إسرائيل، وعزمها التحقيق في هذه الأعمال"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الأناضول).



وشدد أقصوي على ضرورة محاسبة إسرائيل حيال جرائهما وانتهاكاتها لحقوق الإنسان في فلسطين، وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، لإنهاء الظلم المستمر من عشرات الأعوام.



وبيّن أن في حال لم يتحقق ذلك، فإن إسرائيل ستواصل ارتكاب هذه الجرائم بشعور من الحصانة الجنائية النابعة أيضًا بتأثير الدعم غير المشروط لبعض الدول.



وأكّد أن تركيا شجعت في هذا السياق على فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا في هذه القضية، ودعت المجتمع الدولي إلى دعم الخطوات التي ستتخذ في هذا الصدد.



وشدّد على أنه لا قيمة للتصريحات الصادرة عن الدول التي تعد إلى الآن شريكة في انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي.



والجمعة، أعلنت بنسودا، عزمها فتح تحقيق في ارتكاب "جرائم حرب" محتملة في الأراضي الفلسطينية، وأعربت عن قناعتها "بأن جرائم حرب ارتكبت بالفعل أو ما زالت ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وقطاع غزة".