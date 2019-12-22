الاحتلال يستدعي مواطنًا من بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابا من منطقة جبل هندازة شرق بيت لحم، بلاغا لمراجعة مخابراتها.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال سلّمت المواطن محمود حسن الودريان (42 عامًا)، بلاغا لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة "غوش عصيون" جنوبا، بعد دهم منزله وتفتيشه، وفق وكالة (وفا).



وأشارت إلى أن الاحتلال اقتحم فجرا، مدينة بيت ساحور، وبلدات حرملة، ورخمة شرقا، وجبل الموالح وسط بيت لحم، دون أن يبلغ عن اعتقالات.