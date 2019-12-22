دولي

كوبا.. تعيين أول رئيس وزراء للبلاد منذ 1976

كوبا.. تعيين أول رئيس وزراء للبلاد منذ 1976
رام الله - دنيا الوطن
انتخبت الجمعية الوطنية في كوبا، أمس السبت، مانويل ماريرو وزير السياحة عام 2004، لمنصب رئيس الوزراء الملغى في البلاد منذ عام 1976.

وأعلن الرئيس الكوبي ميغيل دياز- كانيل، لدى تزكيته ماريرو لأعضاء الجمعية، أن المقترح لقي الموافقة الواجبة من قبل المكتب السياسي للحزب الشيوعي، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وانعقدت الجمعية الوطنية التي تجتمع في دورتين عاديتين سنويا، الجمعة والسبت، لإجراء بعض التغييرات التي شملها التعديل الدستوري المعتمد في شهر أبريل الماضي، وبينها إعادة تفعيل منصب رئيس الوزراء.

وأوضحت جريدة (غرانما) الناطقة باسم الحزب الشيوعي، الحزب الوحيد والحاكم في كوبا، أن "الغاية من هذا التعيين، أن يكون لرئيس البلاد سلطة واسعة ويعاونه رئيس وزراء في أداء مهام الحكومة".

ومنذ وصول ميغيل دياز- كانيل إلى السلطة قبل عام وثمانية أشهر، تمت إعادة توزيع غالبية الحقائب الوزارية من جديد، في مؤشر على تغيير الأجيال.

وتولى الزعيم الكوبي الراحل فيديل كاسترو منصب رئيس الوزراء السابق منذ الثورة في 1956 حتى عام 1976.

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