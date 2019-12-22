مصرع ستة أشخاص بحريق منزل بمدينة لاس فيغاس الأمريكية











رام الله - دنيا الوطنأعلنت سلطات مدينة لاس فيغاس الأمريكية، عن مصرع ستة أشخاص وإصابة 13 آخرين بحريق اندلع في مبنى سكني مكون من ثلاثة طوابق أمس السبت.وقال المتحدث باسم مركز الإنقاذ والإطفاء في المدينة تيموثي شيمانسكي: "إن الحريق اندلع في شقة واقعة في الطابق الأول من المبنى، مرجحا أن يكون مصدره موقد استخدمه السكان للتدفئة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).ووصف شيمانسكي الحريق بأنه الأسوأ من حيث عدد الضحايا منذ إنشاء مركز الإنقاذ في المدينة، مؤكدا أن الحادث وقع نتيجة سبب عرضي وليس بدافع إجرامي.وأضاف أن بعض القاطنين وبينهم امرأة حامل في المبنى، حاولوا القفز من نوافذ الطابق الثاني للنجاة من الحريق.