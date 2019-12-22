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مقتل سبعة أشخاص بانفجار سيارة ملغومة في الصومال

مقتل سبعة أشخاص بانفجار سيارة ملغومة في الصومال
رام الله - دنيا الوطن
لقي سبعة مدنيين صوماليين، مصرعهم، فيما أصيب آخرون، أمس السبت، في انفجار سيارة ملغومة، وقع خارج فندق بمدينة جالكعيو بإقليم مدج وسط الصومال.

وقال الرائد علي عمر، الضابط في الجيش الصومالي: "إن السائق فشل في دخول مجمع الفندق مما دفعه للاصطدام  بعربة عسكرية كانت متوقفة قرب حاجز أمني"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف: "حتى الآن نعلم بمقتل سبعة أشخاص غالبا من المدنيين، لكن عدد القتلى قد يرتفع... أصيب أكثر من عشرة آخرين أغلبهم عسكريون صوماليون"، فيما قال مسعف بمستشفى جالكعيو: "إن المستشفى استقبل أكثر من 30 مصابا نتيجة الانفجار".

ولم تتبن أي جهة مسؤولية التفجير حتى الآن.

يذكر أن حركة (الشباب الإسلامية) المتشددة، التي تسعى للإطاحة بالحكومة المركزية، تسيطر على أجزاء صغيرة من إقليم مدج، لكنها لا تسيطر على جالكعيو.

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