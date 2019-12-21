اندلاع مواجهات مع الاحتلال في العيسوية

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رام الله - دنيا الوطن

اندلعت مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.



وأفاد عضو لجنة المتابعة في العيسوية محمد أبو الحمص، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية، بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي انتشرت بشكل مكثف في شوارع البلدة، وأطلقت وابلا من القنابل الصوتية والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط صوب المباني السكنية بشكل عشوائي.



وكانت قوات الاحتلال اقتحمت العيسوية من مدخلها الشرقي، وانتشرت في محيط مسجد الأربعين بالبلدة، وحي الشهيد محمد كايد محمود قبل اندلاع المواجهات.