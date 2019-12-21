دولي

إيران تستأنف رسميا رحلاتها الجوية إلى العراق وسوريا لخدمة الزيارات الدينية

إيران تستأنف رسميا رحلاتها الجوية إلى العراق وسوريا لخدمة الزيارات الدينية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مدير مكتب شؤون التخطيط لزيارة العتبات المقدسة في منظمة الحج والزيارة الإيرانية صحبت الله رحماني، إيفاد 58 قافلة لزيارة العتبات المقدسة في العراق جوا خلال الشهر الماضي.

وقال رحماني، إن "رحلات الزائرين الإيرانيين إلى العتبات في العراق تمت جوا، بعد توقف دام شهرا واحدا"، بحسب ( فارس نيوز). 

وأضاف، أنه "لا قلق من إيفاد الزائرين برا، لكن هذه الرحلات لم تستأنف لحد الآن بسبب غلق منفذ مهران الحدودي مع العراق".

وأوضح، أن "المجلس الأعلى للأمن القومي هو من يمتلك الصلاحية باتخاذ قرار حول استئناف رحلات الزائرين برا، إذ يتم البدء بها بعد نيل الموافقة".

وأشار إلى "استئناف رحلات الزائرين الإيرانيين إلى سوريا"، لافتا إلى أن "هذه الرحلات استؤنفت منذ أسبوعين برعاية منظمة الحج والزيارة".

ولفت رحماني، إلى أن "الإيرانيين يتوافدون على سوريا بهدف زيارة مرقد السيدة زينب الكبرى ورقية، ضمن رحلات جوية تستغرق ثلاثة أو أربعة أيام".

وأعلنت السلطات العراقية في نوفمبر الماضي، إعادة فتح المنافذ الحدودية مع إيران، أمام حركة المسافرين، عقب طلب الأخيرة إغلاقها بسبب موجة الاحتجاجات في البلدين.

أخبار ذات صلة

السّويد تندّد باضطهاد الحكومة الهنديّة للمسلمين في الهند وكشمير

السّويد تندّد باضطهاد الحكومة الهنديّة للمسلمين في الهند وكشمير

مقتل 17 في تصادم حافلة وشاحنة شرق جواتيمالا

مقتل 17 في تصادم حافلة وشاحنة شرق جواتيمالا

الغاز الطبيعي الإسرائيلي يبدأ بالتدفق إلى مصر خلال الأيام المقبلة

الغاز الطبيعي الإسرائيلي يبدأ بالتدفق إلى مصر خلال الأيام المقبلة

البرلمان التركي يصدق على الاتفاق الأمني والعسكري مع ليبيا

البرلمان التركي يصدق على الاتفاق الأمني والعسكري مع ليبيا

شاهد: نتنياهو يُعلق على إشارة وزير إماراتي لمقال يتناول التحالف العربي الإسرائيلي

شاهد: نتنياهو يُعلق على إشارة وزير إماراتي لمقال يتناول التحالف العربي الإسرائيلي

الهند: ستة قتلى وإصابات في الاحتجاجات ضد قانون المواطنة

الهند: ستة قتلى وإصابات في الاحتجاجات ضد قانون المواطنة

التجسس على مسؤولين بوزارة الدفاع الباكستانيّة ببرمجية إسرائيلية

التجسس على مسؤولين بوزارة الدفاع الباكستانيّة ببرمجية إسرائيلية

ترامب يُنشئ قوات خاصة للاستحواذ على الفضاء

ترامب يُنشئ قوات خاصة للاستحواذ على الفضاء

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

اندلاع مواجهات مع الاحتلال في العيسوية

اندلاع مواجهات مع الاحتلال في العيسوية

بلدية البريج: تباين الأراء حول نقل سوق المخيم لحرم سكة الحديد غزة

بلدية البريج: تباين الأراء حول نقل سوق المخيم لحرم سكة الحديد غزة

الوزير المالكي يثمن الدعم الياباني لفلسطين

الوزير المالكي يثمن الدعم الياباني لفلسطين

&#34;هلال القدس&#34; ينتصر على الترجي بستة نظيفة

"هلال القدس" ينتصر على الترجي بستة نظيفة

انطلاق قافلة أعياد الميلاد في رام الله

انطلاق قافلة أعياد الميلاد في رام الله

الشرطة تؤمن وتشارك في إطلاق فعاليات قافلة الميلاد المجيد في رام الله

الشرطة تؤمن وتشارك في إطلاق فعاليات قافلة الميلاد المجيد في رام الله

32 ألف مسافر تنقلوا عبر (معبر الكرامة) وتوقيف 275 مطلوباً الأسبوع الماضي

32 ألف مسافر تنقلوا عبر (معبر الكرامة) وتوقيف 275 مطلوباً الأسبوع الماضي

المجلس الثوري يُشيد بأداء حكومة اشتية ويدعم سياساتها بالانفكاك التدريجي عن الاحتلال

المجلس الثوري يُشيد بأداء حكومة اشتية ويدعم سياساتها بالانفكاك التدريجي عن الاحتلال

منوعات

ناهد السباعي عن هيثم أحمد زكي :رزقه واسع أوي في الآخرة

ناهد السباعي عن هيثم أحمد زكي :رزقه واسع أوي في الآخرة

شاهد: سما المصري تشعل (إنستغرام) بإسدال الصلاة وتبكي

شاهد: سما المصري تشعل (إنستغرام) بإسدال الصلاة وتبكي

ديانا حداد تقترب من حاجز الـ 100 مليون مشاهدة بأغنية &#34;إلى هنا&#34; وتستعد للجديد

ديانا حداد تقترب من حاجز الـ 100 مليون مشاهدة بأغنية "إلى هنا" وتستعد للجديد

شاهد: ميريام فارس تفقد معجب سعودي صوابه بما فعلته

شاهد: ميريام فارس تفقد معجب سعودي صوابه بما فعلته

شاهد: هيفاء وهبي تبكي في فيديو نادر بسبب ابنتها

شاهد: هيفاء وهبي تبكي في فيديو نادر بسبب ابنتها

شهيرة تثير الجدل بما فعلته بالحجاب مجدداً

شهيرة تثير الجدل بما فعلته بالحجاب مجدداً

ليدي جاجا لا تتذكر آخر مرة &#34;استحمت&#34;

ليدي جاجا لا تتذكر آخر مرة "استحمت"

دنيا بطمة متورطة بفضح الفنانين و ابتزازهم

دنيا بطمة متورطة بفضح الفنانين و ابتزازهم

بسرية تامة.. أنغام في المستشفى وتنتظر إجراء هذه العملية الجراحية الخطيرة

بسرية تامة.. أنغام في المستشفى وتنتظر إجراء هذه العملية الجراحية الخطيرة

دريد لحام: أنا ضد لبس المرأة للنقاب لهذا السبب

دريد لحام: أنا ضد لبس المرأة للنقاب لهذا السبب

عربي

مقتل مدني وإصابة أربعة آخرين بتفجير عبوتين ناسفتين في بغداد

مقتل مدني وإصابة أربعة آخرين بتفجير عبوتين ناسفتين في بغداد

رئيس الوزراء اللبناني المُكلف يُوضح حقيقة اعتذاره عن تشكيل الحكومة

رئيس الوزراء اللبناني المُكلف يُوضح حقيقة اعتذاره عن تشكيل الحكومة

شاهد: الشرطة الأمريكية تقتل مواطناً قطرياً

شاهد: الشرطة الأمريكية تقتل مواطناً قطرياً

لبنان.. كتلة المستقبل ترفض المشاركة في حكومة دياب

لبنان.. كتلة المستقبل ترفض المشاركة في حكومة دياب