شؤون فلسطينية

عضو كنيست يطالب بتفكيك البنية العسكرية لحماس والجهاد الإسلامي

عضو كنيست يطالب بتفكيك البنية العسكرية لحماس والجهاد الإسلامي
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
طالب عضو الكنيست الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم السبت، بتفكيك البنية التحتية العسكرية لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة، مشددا على ضرورة التمسك بمستوطنات الضفة.

وقال ساعر في عبر (قناة 12) الإسرائيلية، إن "المشكلة في غزة أكبر من تهديد الإرهاب"، مشيرا إلى أن حماس والجهاد الإسلامي تملكان بنية تحتية عسكرية ويشاركان في بناء سلطتهما وتمكينها، وفي حال عدم التعامل بشكل فعال وحازم معهما، فإن "التهديد الأمني لإسرائيل سيزداد".

وأضاف: "يجب أن تكون أهدافنا السياسية والأمنية تجاه غزة أكثر وضوحا وطموحا، لأن عدم وجود معالجة شاملة لهذه المشاكل سيودي بنا إلى مواجهة قوة مماثلة لحزب الله اللبناني في غضون بضع سنوات".

وتابع: "أي ترتيبات في غزة لا تمنع تراكم القوة العسكرية لدى حماس والجهاد، وتعمل على تفكيكها، وتعد خطأ استراتيجيا خطيرا"، مشددا على رفضه الانسحاب وإخلاء أي مستوطنة.

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