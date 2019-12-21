شؤون فلسطينية

طقس فلسطين: يستمر الجو بارداً نسبياً الى بارد

طقس فلسطين: يستمر الجو بارداً نسبياً الى بارد
صور تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو صافياً بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو بارداً نسبياً الى بارد، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة يكون الجو صافياً بوجه عام وبارداً، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأثنين 2019/12/23: يكون الجو صافياً بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو بارداً نسبياً الى بارد، والرياح  جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل وتكون مثيرة للغبار والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

الثلاثاء 2019/12/24: يكون الجو  صافياً الى غائماً جزئياً ومغبرا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ،وفي ساعات المساء والليل تتأثر البلاد بمنخفض جوي حيث تبدأ الامطار ليلاً في المناطق الشمالية تمتد تدريجياً خلال ساعات الليل الى بقية المناطق والامطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احياناً، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا وتكون مثيرة للغبار والبحر مائجاً.

الاربعاء 2019/12/25: يكون الجو غائماً وباردا الى شديد البرودة وعاصفاً وماطرا على مختلف المناطق والامطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احياناً، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجاً .

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 17-9 17-10 14-8 بيت لحم 17-9 17-10 14-8
رام الله والبيرة 16-8 16-9 13-7 طولكرم 22-11 22-12 20-10
نابلس 18-10 18-11 15-9 قلقيلية 22-11 22-12 20-10
جنين 22-11 22-12 19-10 سلفيت 17-9 17-10 14-8
طوباس 22-11 22-12 19-10 روابي 18-10 18-11 15-9
الخليل 17-8 17-9 13-7 غزه 21-12 21-13 19-11
أريحا 25-14 25-15 23-13 خانيونس 21-12 21-13 19-11
الأغوار الشمالية 23-12 23-13 21-11 رفح 22-11 22-12 20-10
              والله تعالى أعلم

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