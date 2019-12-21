بلدية البريج: تباين الأراء حول نقل سوق المخيم لحرم سكة الحديد غزة





ورحب رئيس بلدية البربج محمود عيسى بالحضور شاكرا تلبيتهم الدعوة،ومشيرا الى ان هدف اللقاء هو للتشاور والأستماع وابداء الرأي بخصوص نقل السوق الحالي الى حرم سكة الحديد بتمويل من أحد المستتمرين ويرى عيس ان نقل وانشاء السوق له ايجابيات عديدة سيلمسها سكان المخيم وسيعمل على تنشيط الحركة الأقتصادية وأعطى المهندس محمود طباشة نبذة عن أهمية المشروع والغرض والهدف من نقله والجهة الممولة.





وقال " ان الهدف من المشروع هو إنشاء سوق شعبي على مدار الأسبوع يخدم كل سكان المخيم سيقام على حرم سكة الحديد على مساحة لا تقل عن ١٢ الف متر بعد تبلبط الشارع واقامة مظلة و معرش ومحلات من ألواح الصفيح وساحة للسيارات وأيضا الارتداد من كلا الجانبين بمساحة لا تقل عن أربعة أمتار ، مشيرا الى انه سيراعى في السوق النواحي الجمالية والنظافة.





وأكد م. طباشة أن السوق سيعمل على تنشيط الحركة الاقتصادية وسيفتح الشوارع التي كانت تغلق بفعل وجود سوق الخميس بالأضافة الى أنه سيخدم كل شرائح المخيم وبعد أن فتح باب المناقشة للحضور تباينت الأراء ما بين مؤيد ومعارض وفي ختام اللقاء أوصى رئيس البلدية بأستمرار الحوار والنقاش والأستماع في هذا الامر واعطاء المجال لاكبر شريحة من المخيم لأبداء رأيهم في هذا المشروع .







رام الله - دنيا الوطنعقدت بلدية البريج لقاءا تشاوريا هاما مع أصحاب الرأي والشخصيات الأعتبارية والثقافية والكتاب والصحفيين ووجهاء ونخب مخيم البريج ، وبحضور رئيس وأعضاء المجلس البلدي في قاعة المؤتمرات بالبلدية ، وذلك للتشاور في نقل السوق الحالي للمخيم وانشاء سوق شعبي بدلا منه على حرم سكة الحديد في قاعة البلدية.