شؤون فلسطينية

الوزير المالكي يثمن الدعم الياباني لفلسطين

الوزير المالكي يثمن الدعم الياباني لفلسطين
رام الله - دنيا الوطن
ثمن وزير الخارجية والمغتربين الدكتور رياض المالكي دعم اليابان للمؤسسات الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني والمشاريع التنموية ومساهمتها في بناء قدرات المؤسسات الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير المالكي بوزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني السيد سوزوكي كيسكو في مقر الوزارة بمدينة رام الله.

بحث الجانبان سبل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين، في مختلف المجالات، ودعا الوزير د. المالكي اليابان لتشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين لتعزيز التعاون في المجالات كافة. شكر الوزير د. المالكي اليابان على التصويت لصالح القرارات المتعلقة بدولة فلسطين في الأمم المتحدة واخرها قرار التمديد ولاية وكالة الأونروا. ودعا اليابان الى الاعتراف بدولة فلسطين.

واستعرض الوزير المالكي اخر التطورات على الساحة الفلسطينية، وأشار الوزير المالكي الى قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا، أنها تريد فتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية. انه جزء من البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني بعد ان خذلهم المجتمع الدولي. كما أشاد بجهود الدبلوماسية الفلسطينية التي عملت من اجل الوصل الى هذه الخطوة الهامة بالتحقيق في جرائم إسرائيل.

واكد الوزير د. المالكي على إصرار القيادة الفلسطينية على اجراء الانتخابات في القدس الشرقية، وأضاف انه لا يقبل أي فلسطيني اجراء انتخابات بدون القدس الشرقية. داعيا اليابان والمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لسماح بإجراء الانتخابات في القدس الشرقية.

من جانبه اكد السيد كيسكو على دعم حكومته لفلسطين ولعملية السلام وحل الدولتين، كما ثمن العلاقة التي تربط البلدين، واشاد بقرار السيد الرئيس نحو ممارسة الديمقراطية من خلال عقد الانتخابات التشريعية الفلسطينية.

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