شؤون فلسطينية

"هلال القدس" ينتصرعلى الترجي بستة نظيفة

"هلال القدس" ينتصرعلى الترجي بستة نظيفة
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قسى فريق هلال القدس على ضيفه ترجي وادي النيص، بنصف دستة من الأهداف النظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم السبت، على ستاد فيصل الحسيني في ضاحية الرام شمال القدس، ضمن الأسبوع العاشر من دوري المحترفين.

وأنهى الهلال الشوط الأول متقدما بثلاثية عن طريق محمد يامين وإبراهيم الحبيبي وعبدالله خولي، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وفي الشوط الثاني استمر الهلال سيطرته وأضاف ثلاثة أهداف حملت تواقيع الحبيبي هدفين، وهدف بنيران صديقة عن طريق رياض نايف.

بهذا الفوز رفع الهلال رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس، أما الترجي فتجمد رصيده عند 13 نقطة في الترتيب السابع.

وعلى ستاد دورا حقق السموع فوزا على أهلي قلقيلية بواقع أربعة أهداف مقابل هدفين، ليرفع الأول رصيده إلى 14 نقطة في المركز السادس، فيما بقي الأهلي في الترتيب العاشسر برصيد 8 نقاط.

وقلب القوات الفلسطينية تأخره بهدفين أمام الامعري حتى الدقيقة 90 الى تعادل بطعم الفوز باحرازه هدفين في الدقيقتين "91"، و93"، ليتراجع الثاني إلى المركز الرابع برصيد 16 نقطة، أما القوات فبقي في قاع اللائحة بالمركز الثاني عشر وبرصيد 3 نقاط.

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