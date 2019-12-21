شؤون فلسطينية

الشرطة تؤمن وتشارك في إطلاق فعاليات قافلة الميلاد المجيد في رام الله

الشرطة تؤمن وتشارك في إطلاق فعاليات قافلة الميلاد المجيد في رام الله
صور تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أمنت الشرطة مساء اليوم فعاليات إنطلاق قافلة الميلاد إيذانا ببدء إحتفالات أعياد الميلاد المجيدة في رام الله .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن فعاليات قافلة الميلاد إنطلقت من أمام بلدية رام الله بحضور ومشاركة الدكتور رمزي خوري رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس ومحافظ رام الله والبيرة الدكتورة ليلى غنام ومدير شرطة المحافظة العميد حقوقي علاء الشلبي ورئيس بلدية رام الله موسى حديد وعدد من الشخصيات الرسمية ورجال الدين .

وأضافت أن القافلة جابت شوراع المدينة وصولا إلى وسط المدينة بحضور عدد من المواطنين حيث إنتشرت عناصر الشرطة على خط سير القافلة لتأمين المسيرة الإحتفالية .

وأكدت أن الشرطة وضعت خطة أمنية لتأمين إحتفالات أعياد الميلاد المجيد لتوفيرالأجواء المناسبة والآمنة للمواطنين .



أخبار ذات صلة

&#34;هلال القدس&#34; ينتصرعلى الترجي بستة نظيفة

"هلال القدس" ينتصرعلى الترجي بستة نظيفة

انطلاق قافلة أعياد الميلاد في رام الله

انطلاق قافلة أعياد الميلاد في رام الله

32 ألف مسافر تنقلوا عبر (معبر الكرامة) وتوقيف 275 مطلوباً الأسبوع الماضي

32 ألف مسافر تنقلوا عبر (معبر الكرامة) وتوقيف 275 مطلوباً الأسبوع الماضي

المجلس الثوري يُشيد بأداء حكومة اشتية ويدعم سياساتها بالانفكاك التدريجي عن الاحتلال

المجلس الثوري يُشيد بأداء حكومة اشتية ويدعم سياساتها بالانفكاك التدريجي عن الاحتلال

روسيا تُرحب بتأكيد القوى والفصائل الفلسطينية المشاركة بالانتخابات العامة

روسيا تُرحب بتأكيد القوى والفصائل الفلسطينية المشاركة بالانتخابات العامة

حماس تُعلّق على استمرار منع مسيحيي غزة من الوصول للقدس وبيت لحم

حماس تُعلّق على استمرار منع مسيحيي غزة من الوصول للقدس وبيت لحم

قافلة مساعدات إنسانية أردنية تتوجه إلى قطاع غزة

قافلة مساعدات إنسانية أردنية تتوجه إلى قطاع غزة

الرئيس يؤكد أهمية لعب اليابان دوراً سياسياً مستقبلياً برعاية أي مفاوضات مقبلة

الرئيس يؤكد أهمية لعب اليابان دوراً سياسياً مستقبلياً برعاية أي مفاوضات مقبلة

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

&#34;هلال القدس&#34; ينتصرعلى الترجي بستة نظيفة

"هلال القدس" ينتصرعلى الترجي بستة نظيفة

الشرطة تؤمن وتشارك في إطلاق فعاليات قافلة الميلاد المجيد في رام الله

الشرطة تؤمن وتشارك في إطلاق فعاليات قافلة الميلاد المجيد في رام الله

32 ألف مسافر تنقلوا عبر (معبر الكرامة) وتوقيف 275 مطلوباً الأسبوع الماضي

32 ألف مسافر تنقلوا عبر (معبر الكرامة) وتوقيف 275 مطلوباً الأسبوع الماضي

المجلس الثوري يُشيد بأداء حكومة اشتية ويدعم سياساتها بالانفكاك التدريجي عن الاحتلال

المجلس الثوري يُشيد بأداء حكومة اشتية ويدعم سياساتها بالانفكاك التدريجي عن الاحتلال

حماس تُعلّق على استمرار منع مسيحيي غزة من الوصول للقدس وبيت لحم

حماس تُعلّق على استمرار منع مسيحيي غزة من الوصول للقدس وبيت لحم

قافلة مساعدات إنسانية أردنية تتوجه إلى قطاع غزة

قافلة مساعدات إنسانية أردنية تتوجه إلى قطاع غزة

المرور بغزة: مصرع طفل إثر حادث سير جنوب القطاع

المرور بغزة: مصرع طفل إثر حادث سير جنوب القطاع

شعث: تحقيق الجنايات الدولية سيبدأ في الضفة الغربية أولاً

شعث: تحقيق الجنايات الدولية سيبدأ في الضفة الغربية أولاً

منوعات

ناهد السباعي عن هيثم أحمد زكي :رزقه واسع أوي في الآخرة

ناهد السباعي عن هيثم أحمد زكي :رزقه واسع أوي في الآخرة

شاهد: سما المصري تشعل (إنستغرام) بإسدال الصلاة وتبكي

شاهد: سما المصري تشعل (إنستغرام) بإسدال الصلاة وتبكي

شاهد: ميريام فارس تفقد معجب سعودي صوابه بما فعلته

شاهد: ميريام فارس تفقد معجب سعودي صوابه بما فعلته

دريد لحام يوضح حقيقة تصريحاته التي أغضبت المحجبات في سوريا

دريد لحام يوضح حقيقة تصريحاته التي أغضبت المحجبات في سوريا

شاهد: هيفاء وهبي تبكي في فيديو نادر بسبب ابنتها

شاهد: هيفاء وهبي تبكي في فيديو نادر بسبب ابنتها

شهيرة تثير الجدل بما فعلته بالحجاب مجدداً

شهيرة تثير الجدل بما فعلته بالحجاب مجدداً

ليدي جاجا لا تتذكر آخر مرة &#34;استحمت&#34;

ليدي جاجا لا تتذكر آخر مرة "استحمت"

دنيا بطمة متورطة بفضح الفنانين و ابتزازهم

دنيا بطمة متورطة بفضح الفنانين و ابتزازهم

بسرية تامة.. أنغام في المستشفى وتنتظر إجراء هذه العملية الجراحية الخطيرة

بسرية تامة.. أنغام في المستشفى وتنتظر إجراء هذه العملية الجراحية الخطيرة

دريد لحام: أنا ضد لبس المرأة للنقاب لهذا السبب

دريد لحام: أنا ضد لبس المرأة للنقاب لهذا السبب

عربي

مقتل مدني وإصابة أربعة آخرين بتفجير عبوتين ناسفتين في بغداد

مقتل مدني وإصابة أربعة آخرين بتفجير عبوتين ناسفتين في بغداد

شاهد: الشرطة الأمريكية تقتل مواطناً قطرياً

شاهد: الشرطة الأمريكية تقتل مواطناً قطرياً

لبنان.. كتلة المستقبل ترفض المشاركة في حكومة دياب

لبنان.. كتلة المستقبل ترفض المشاركة في حكومة دياب

سد النهضة.. المفاوضات تبحث مقترحا سودانيا لحل المعضلة الأبرز

سد النهضة.. المفاوضات تبحث مقترحا سودانيا لحل المعضلة الأبرز