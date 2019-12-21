الشرطة تؤمن وتشارك في إطلاق فعاليات قافلة الميلاد المجيد في رام الله









رام الله - دنيا الوطنأمنت الشرطة مساء اليوم فعاليات إنطلاق قافلة الميلاد إيذانا ببدء إحتفالات أعياد الميلاد المجيدة في رام الله .وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن فعاليات قافلة الميلاد إنطلقت من أمام بلدية رام الله بحضور ومشاركة الدكتور رمزي خوري رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس ومحافظ رام الله والبيرة الدكتورة ليلى غنام ومدير شرطة المحافظة العميد حقوقي علاء الشلبي ورئيس بلدية رام الله موسى حديد وعدد من الشخصيات الرسمية ورجال الدين .وأضافت أن القافلة جابت شوراع المدينة وصولا إلى وسط المدينة بحضور عدد من المواطنين حيث إنتشرت عناصر الشرطة على خط سير القافلة لتأمين المسيرة الإحتفالية .وأكدت أن الشرطة وضعت خطة أمنية لتأمين إحتفالات أعياد الميلاد المجيد لتوفيرالأجواء المناسبة والآمنة للمواطنين .