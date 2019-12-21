شؤون فلسطينية

32 ألف مسافر تنقلوا عبر (معبر الكرامة) وتوقيف 275 مطلوباً الأسبوع الماضي

32 ألف مسافر تنقلوا عبر (معبر الكرامة) وتوقيف 275 مطلوباً الأسبوع الماضي
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تنقل أكثر من 32 ألف مواطن ومواطنة وزائر، عبر (معبر الكرامة) خلال الأسبوع الماضي، فيما أوقفت الشرطة 275 مطلوباً للقضاء والنيابة العامة.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن عدد المغادرين خلال الأسبوع بلغ (16271) شخصاً، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (16584) شخصاً، وأن حركة المسافرين كانت متوسطة.

وأضافت: أن شرطة المعبر، قبضت خلال الفترة نفسها، على (275) مطلوباً للقضاء، وممنوعاً من السفر، سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر، أو ترقب وصولهم، أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية، وهم مطلوبون في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها.

وأشارت إلى أن جميع الأجهزة الأمنية والمدنية في الإدارة العامة للمعابر والحدود، قدمت العديد من التسهيلات والخدمات لكافة المواطنين، حيث تم التنسيق لـ (14) حالة مرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية، فيما أعاد الجانب الإسرائيلي (12) مواطنين خلال الفترة نفسها بحجة الأسباب الأمنية.

وأكدت، أن الحركة، هذا الأسبوع على (معبر الكرامة) مفتوحة في الاتجاهين على مدار 24 الساعة من الأحد حتى الخميس، دون أي تشويشات على حركة المسافرين، وتتوقف الحركة يوم الجمعة، عند الساعة 10:30 صباحاً، فيما دوام يوم السبت من الساعة 7:30 صباحاً حتى الساعة 12:00 ظهراً في الاتجاهين.

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