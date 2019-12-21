مقتل 17 في تصادم حافلة وشاحنة شرق جواتيمالا

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رام الله - دنيا الوطن

قُتل 17 شخصاً على الأقل في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، إثر تصادم بين حافلة وشاحنة أودى بحياة، شرق جواتيمالا.



ووقع الحادث بالقرب من بلدة جوالان القريبة من ساحل جواتيمالا على المحيط الأطلسي بينما كانت حافلة الركاب في الطريق إلى مدينة سانتا إيلينا بالقرب من الحدود مع المكسيك، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.