مقتل مدني وإصابة أربعة آخرين بتفجير عبوتين ناسفتين في بغداد

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رام الله - دنيا الوطن

قُتل مدني وأصيب أربعة آخرون، اليوم السبت، بتفجير عبوتين ناسفتين في حادثين منفصلين بالعاصمة العراقية بغداد، بحسب مصدر أمني.



وقال الملازم أول في شرطة بغداد أحمد الحيدري، إن "عبوة ناسفة مثبتة بدراجة نارية واقفة إلى جانب الطريق انفجرت في منطقة البياع جنوبي بغداد، ما أدى لمقتل مدني وإصابة آخر بجروح".



وذكر الحيدري، أن انفجاراً مماثلاً وقع في منطقة الشعلة شمالي العاصمة، وتسبب بإصابة 3 مدنيين بجروح، كما نقلت وكالة أنباء (الأناضول).



ولم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن الهجومين على الفور، لكن مسؤولي الأمن بالعراق يتهمون تنظيم الدولة عادة، بالوقوف وراء هكذا هجمات.