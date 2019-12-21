دولي

الغاز الطبيعي الإسرائيلي يبدأ بالتدفق إلى مصر خلال الأيام المقبلة

الغاز الطبيعي الإسرائيلي يبدأ بالتدفق إلى مصر خلال الأيام المقبلة
استخراج غاز في البحر
رام الله - دنيا الوطن
وقّع وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينيتز، على التصاريح اللازمة؛ لتصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر.

وقالت السفارة الإسرائيلية في مصر عبر حسابها على (تويتر): إن الغاز الطبيعي الإسرائيلي، سيبدأ بالتدفق من حقل "ليفياثان" في إسرائيل إلى مصر في الأيام المقبلة.

كما قال يانيف ريفاخ، القائم بأعمال سفير إسرائيل في مصر، "إن هذه الصفقة، ستعزز العلاقات الاقتصادية بين الدولتين، وتقوي التعاون في شرق المتوسط، خاصةً في ضوء التحديات الأخيرة في المنطقة".



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